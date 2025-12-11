AYANEO Pocket PLAY ricorda tanto un vecchio gaming smartphone

Il settore dei gaming smartphone non ha mai ottenuto il successo commerciale auspicato dai suoi protagonisti e in tempi recenti abbiamo visto pochi, anzi pochissimi nuovi dispositivi appartenenti alla categoria. AYANEO Pocket PLAY è però già il secondo presentato quest’anno, dopo ANBERNIC RG Slide. A chi segue l’ambito mobile da tempo può ricordare il modello Xperia Play di Sony Ericsson che un articolo su queste pagine battezzata PS Phone al lancio nel 2011.

Cosa sappiamo su AYANEO Pocket PLAY

Si tratta di un progetto finanziato in crowdfunding: è già online la pagina dedicata su Kickstarter, ma non è ancora possibile effettuare il preordine. L’immagine qui sotto ne mostra il design, mentre le specifiche tecniche rimangono avvolte dal mistero.

Presentato come la fusione tra mobile phone e gaming handheld , sarà basato sul sistema operativo Android risultando dunque compatibile con i giochi distribuiti attraverso Google Play (e store di terze parti). Il meccanismo che fa scorrere lo schermo verso l’alto, quando disposto in orizzontale, rivela un controller con pad, pulsanti A, B, X, Y due touchpad rotondi che con tutta probabilità simuleranno gli stick analogici e altri pulsanti fisici di sistema. Non c’è il jack per le cuffie.

Non conosciamo nemmeno il prezzo di AYANEO Pocket PLAY, ma dovrebbe essere svelato a breve. Quasi certamente costerà di più rispetto all’ANBERNIC RG Slide che abbiamo citato in apertura, proposto a circa 150 dollari.

Il marchio non è certo tra i più noti, ma si è ritagliato una nicchia di fedelissimi con la sua proposta dedicata proprio al gioco in mobilità. Pocket PLAY è il suo primo smartphone. Nel catalogo sono già presenti console portatili basate su Android e Windows oltre a Mini PC, tablet e accessori. Alcuni modelli, come NEXT II, integrano un comparto hardeare di tutto rispetto con display OLED e processore AMD Ryzen AI Max+ 395.