Azienda paga le vostre identità 180 mila euro per i robot

Potrebbe sembrare l'incipit del prossimo film di fantascienza, e invece è realtà: l'azienda russa Promobot, produttrice di robot umanoidi utilizzati in alcuni uffici governativi in Mosca e in alcune università, ha lanciato una campagna di acquisto di identità. Sarà possibile quindi ricevere 180.000 euro per cedere definitivamente la vostra identità (e quindi i diritti di immagine).

Una volta fatto, l'azienda Promobot prenderà queste informazioni e le utilizzerà per plasmare Android Robo-C, una tipologia di robot umanoide dalle fattezze (e con la voce) della persona che ha venduto la sua identità.

Promobot compra le vostre identità a 180.000 euro per utilizzarle e crearci robot

Il robot Android Robo-C è capace di riprodurre fedelmente voce e aspetto della persona, e per questo potrebbe tranquillamente essere utilizzato in molti modi. A prescindere però, il contratto firmato è una vera e propria cessione dei diritti di immagine della propria persona.

Per farlo non servirà avere chissà quali requisiti: basterà aver compiuto 25 anni ed avere un viso “accattivante”: al resto ci penserà l'azienda che prenderà i dati e il robot, che sarà in grado di riprodurre più di 600 espressioni facciali diverse, un numero esorbitante.

L'azienda Promobot è stata fondata nel 2015 ed è il più grande produttore di robotica in Europa. Lavora nella meccatronica, nel reparto delle intelligenze artificiali e con le reti neurali. I robot Promobot lavorano in circa 40 paesi nel mondo e vengono spesso utilizzati per eventi, assistenza clienti, gestione sistemi interni e valutazione pazienti.

Nonostante la cifra potrebbe sembrare allettante, in realtà 180.000 euro per i diritti di immagine totali rimane un po' poco, ma nel caso in cui foste consapevoli che da quel momento in poi il vostro volto (e probabilmente la vostra voce) potrebbe comparire ovunque nel mondo, allora potrebbe essere un'occasione per guadagnare un piccolo gruzzolo con poco sforzo, “soltanto” vendendo la vostra identità.