Nel corso del 2020 abbiamo visto le aziende accelerare in modo quasi obbligato sul fronte della digitalizzazione, dovendo anzitutto fare i conti con l’esigenza di ricorrere allo smart working per rimanere operative nonostante le misure restrittive e quelle di distanziamento, con tutto ciò che ne è conseguito in termini di investimenti. Il trend proseguirà anche in questo 2021? Un quesito a cui prova a rispondere Aruba Enterprise in collaborazione con CIONET Italia nel report intitolato “Il futuro dell’IT nell’era COVID-19: What’s Next”.

Investimenti IT: su cosa si concentrano le aziende italiane?

Sono 200 in totale le realtà professionali interpellate con un panel composto per il 93% da decision maker dell’area IT (CIO, ICT Manager e CTO) e per il restante 7% dell’area Innovazione. Ad emergere in modo chiaro e netto è che la sfida più importante che CIO e IT Innovation Leader si troveranno ad affrontare quest’anno è quella di portare l’organizzazione in cui operano a diventare “più digitale”. Cosa significa? Dove saranno indirizzati gli investimenti?

Per il 63% dei chiamati in causa si punterà in primis su smart working e HR management. Il 55% ha dichiarato la volontà di concentrare l’attenzione soprattutto su big data e predictive analysis, il 49% su digitalizzazione delle vendite, il 43% sulla business continuity, il 31% sul customer service e il 22% sulla produzione.

Destinato a cambiare il ruolo stesso dei CIO. Il 69% prevede un proprio maggiore coinvolgimento nel processo decisionale di business (soprattutto per quanto concerne la gestione interna), il 61% che ci sarà maggiore necessità di agilità dell’intero comparto IT.

Particolarmente interessante il passaggio del report che evidenzia come nonostante il momento di crisi solo il 6% degli intervistati ritenga di dover attuare una strategia basata su tagli e blocco dei nuovi progetti. Per il 57% è necessario investire in cybersecurity, per il 45% in soluzioni di advanced analytics, per il 43% in tecnologie legate al cloud, per il 33% in IT modernization, per il 33% in dematerializzazione (firma digitale o conservazione digitale a norma) e per il 18% in intelligenza artificiale.

Variano anche i criteri per la selezione di un partner informatico. Per il 63% degli intervistati è prioritario ottenere flessibilità nelle condizioni contrattuali, per il 52% il supporto diretto da parte del provider (52%), stessa percentuale per la scalabilità delle soluzioni. Concludiamo con il commento di Vincenzo Maletta, Head of Sales di Aruba Enterprise.