Azioni di Photoshop: cosa sono e come attivarle

Le azioni sono un segreto di Photoshop che forse non conoscevi. Si tratta di sequenze che (semplici e complesse) che eseguono automaticamente una serie di passaggi a nostra scelta: comandi menu, opzioni dei pannelli, azioni di strumenti e così via. Ad esempio è possibile creare un’azione che cambi la dimensione di un’immagine, applichi un determinato effetto e salvi il file nel formato desiderato. Le azioni permettono non solo di risparmiare notevolmente tempo, ma sono molto utili anche per coloro che non sono particolarmente esperti.

Azioni di Photoshop: come crearle e dove scaricarle

Puoi creare l’azione su misura per te attraverso il pannello “Azioni” (raggiungibile dal menu “Finestra”), dove è possibile registrare, eseguire, modificare ed eliminare i passaggi oppure selezionare uno di quelli predefiniti. È dallo stesso pannello che puoi anche caricare i file delle azioni: sono diversi infatti i fotografi e i professionisti che rendono disponibili gratuitamente (o a pagamento) i propri pacchetti di azioni. Basta una breve ricerca in rete per trovarne a decine.

Installare un’azione di Photoshop scaricate online

Una volta recuperato il file “.atn” dell’azione scaricata dal web, basta fare doppio click e aprirlo come un qualsiasi file. Si aprirà così Photoshop e basta seguire poche, semplici istruzioni a schermo per completare l’installazione. In alternativa puoi trascinare il file direttamente all’interno del programma per avviare l’azione direttamente dall’apposito pannello, dove è presente anche un tasto per caricare le azioni selezionandole direttamente dalla finestra di dialogo che si aprirà.

Come usare le azioni e Photoshop

Per eseguire un’azione basterà aprire il pannello dedicato all’interno del programma, selezionarla dall’elenco e premere il tasto “Play”. Il programma inizierà così a portare a termine da solo i passaggi previsti.

