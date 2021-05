Azure traduce interi documenti tramite IA

Microsoft ha annunciato la disponibilità generale della funzionalità Document Translation di Translator, uno dei servizi cognitivi di Azure che sfrutta l'intelligenza artificiale. Gli utenti possono tradurre interi documenti preservando la struttura e il formato originale. È richiesto il pagamento di una somma in base al numero di caratteri.

Traduzione di documenti con Azure

Document Translation è una funzionalità cloud-based del servizio Azure Translator. Microsoft ha progettato il servizio cognitivo per consentire alle aziende di tradurre documenti di grandi dimensioni con vari contenuti (non solo testo). Sono supportati oltre 90 lingue e dialetti, glossari e modelli personalizzati tramite la funzionalità Custom Translator. Nel corso dell'anteprima pubblica, disponibile da febbraio, sono stati apportati diversi miglioramenti.

Attualmente Document Translation supporta i formati Word, PowerPoint, Excel e Outlook (.doc, .docx, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx e .msg), testo (.txt e .rtf), HTML (.html e .htm), Tab e Comma Separated Values (.tsv, .tab, .csv), XML Localization Interchange Files (.xlf) e formati Open Document (.odt, .odp, and .ods).

Il servizio rileva automaticamente la lingua del documento, traduce documenti scritti in più lingue e traduce lo stesso documento in più lingue con una singola richiesta. È possibile inoltre tradurre singoli file o file multipli allo stesso tempo. In tutti i casi verrà generato un documento con lo stesso layout originale.

Per l'accesso al servizio sono disponibili due opzioni di autenticazione: Managed Identity o Shared Access Signature. Due anche i piani di Azure: Pay-as-you-go o sconto a volume. I prezzi base per la traduzione standard e personalizzata sono 12.650 e 33.732 euro per ogni milione di caratteri.