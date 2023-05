Azzerare il costo della carta di credito: basta scegliere quella giusta

Possedere ed utilizzare una carta di credito prevede diversi costi. Questo tipo di carte, infatti, si caratterizza per un costo fisso, legato al solo possesso e generalmente rappresentato da un canone mensile.

In più, ci sono le commissioni legate all’utilizzo, in particolare sui prelievi che di solito prevedono una commissione percentuale. Da non trascurare, inoltre, sono i costi indiretti come il costo legato al conto corrente di cui molte banche richiedono l’apertura in fase di emissione della carta di credito.

Tutti questi costi, però, possono essere eliminati scegliendo, con attenzione, la carta da richiedere. Con Carta YOU di Advanzia Bank, ad esempio, è possibile sfruttare una carta di credito a canone zero e a zero commissioni.

Tale carta, inoltre, non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente. Per richiedere Carta YOU è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale.

Carta YOU è la scelta giusta per azzerare i costi della carta di credito

Con Carta YOU è possibile sfruttare una carta di credito:

con canone zero , senza dover rispettare alcun requisito

, senza dover rispettare alcun requisito senza costi di emissione

senza dover aprire un nuovo conto corrente

con zero commissioni su pagamenti e prelievi, anche se effettuati all’estero

Carta YOU, in più, presenta diversi vantaggi come:

una polizza viaggi gratuita

la possibilità di rateizzare le spese

l’utilizzo del circuito Mastercard

Si tratta, quindi, di una carta di credito completo e ricca di funzioni che, grazie all’assenza di costi, rappresenta la scelta giusta per moltissimi utenti. Per richiederla gratis è possibile seguire il link qui di sotto.

Carta YOU presenta un plafond che cresce nel tempo. Advanzia Bank fissa un plafond in fase di emissione della carta (calcolato in base ai dati forniti dall’utente). Nel corso del tempo, però, tale plafond crescerà garantendo margini di utilizzo maggiori all’utente a condizione, però, che le spese sostenute siano sempre pagate in tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.