b-ilty: conto aziendale a canone zero per i primi 6 mesi

b-ilty è il conto corrente di illimity Bank dedicato esclusivamente alle imprese. Il conto si gestisce completamente online e mette a disposizione una piattaforma avanzata per tenere sotto controllo l’operatività quotidiana del proprio business.

Aprendo un conto b-ilty entro il 15 giugno 2023, il canone è azzerato per i primi sei mesi. Allo scadere del periodo promozionale il canone sarà di 11,90 al mese.

Il conto b-ilty include nel canone 20 bonifici SEPA al mese gratuiti, operatività tramite internet banking per il titolare e 3 collaboratori, e una carta di debito gratuita.

Con b-ilty tutta l’operatività bancaria è digitale: si possono eseguire tutte le operazioni e richiedere nuovi servizi e prodotti direttamente online senza nessuna documentazione cartacea.​

La piattaforma di b-ilty permette di visualizzare grafici che danno in tempo reale la situazione di entrate e uscite, i flussi di cassa e i movimenti di tutti i conti, anche presso in altre banche. È anche possibile dare l’accesso gratuitamente alla piattaforma a diverse figure aziendali, dal CFO, agli amministrativi oppure al proprio commercialista.​

Il servizio clienti è a disposizione 7 giorni su 7 e può essere contattato via email, telefono, canali social oppure è possibile parlare direttamente con uno dei Relationship Manager di b-ily.

Le carte di b-ilty consentono di effettuare pagamenti contactless e online, i pagamenti e prelievi sono protetti da servizi di sicurezza Nexi, come i Servizi di Alert e Notifiche e il 3D Secure per gli acquisti online. Tramite il portale aziende di Nexi è possibile gestire e monitorare tutte le carte aziendali, inoltre l’assistenza Nexi dedicata sarà a disposizione in qualsiasi momento.

