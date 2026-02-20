Babbel: 60 euro di sconto immediato sul piano a vita fino al 1° marzo

Se vuoi imparare una nuova lingua o migliorare quelle che già conosci, Babbel propone una promo interessante che consente di accedere all’intera piattaforma con uno sconto del 20% sul piano a vita, ovvero 60€ in meno rispetto al prezzo originario.

Significa poter studiare fino a 14 lingue diverse senza costi ricorrenti, con la libertà di scegliere quando e come iniziare, passando da un corso all’altro in qualsiasi momento. Ma vediamo nel dettaglio cosa offre Babbel.

Con Babbel puoi contare su un metodo pratico basato sulla conversazione reale

Il sistema di apprendimento Babbel punta soprattutto sulla comunicazione concreta: invece di concentrarsi solo sulla teoria, le lezioni sono costruite attorno a dialoghi ispirati a situazioni quotidiane, come viaggi, lavoro o incontri sociali.

Questo approccio aiuta a sviluppare fin da subito competenze utili nella vita reale, con risultati visibili già dopo poche settimane di pratica costante.

Tra le funzioni più apprezzate c’è il riconoscimento vocale, che analizza la pronuncia e suggerisce correzioni in tempo reale, mentre le nuove simulazioni di conversazione supportate dall‘intelligenza artificiale permettono di esercitarsi senza timore di sbagliare.

Nonostante la presenza della tecnologia, i percorsi formativi restano progettati da un team di oltre 200 linguisti, per garantire qualità e progressione didattica.

Le lezioni, pensate per adattarsi anche alle giornate più impegnative, durano generalmente tra i 10 e i 15 minuti e possono essere seguite ovunque. Il piano include inoltre contenuti extra come podcast tematici e attività interattive, utili per approfondire non solo la lingua ma anche la cultura legata a ciò che stai studiando.