Babbel, immergiti in una nuova lingua: piano Lifetime a -60%

Vuoi avere a portata di smartphone una soluzione per poter imparare da zero una lingua o, semplicemente, per migliorare le tue conoscenze? Con l’app di Babbel puoi prendere parte a corsi per lo studio individuale facendo esercizio con lezioni basate su situazioni di vita quotidiana e dialoghi realistici. In più, puoi finalmente creare una routine di studio efficace e flessibile, adatta dunque sia ai tuoi impegni che alle tue abitudini.

Oggi puoi avere l’opportunità di imparare le lingue con un metodo che funziona e con uno sconto del 60% su Babbel Lifetime. Nello specifico, il piano include accesso illimitato per sempre con lezioni, giochi e podcast in 14 lingue. Approfitta subito della migliore offerta Babbel!

Che lingua vuoi parlare? Inglese, tedesco, spagnolo, francese sono solamente alcune delle lingue che puoi imparare su Babbel!

Babbel: metodi innovativi direttamente in app

Sono ben 15 milioni gli abbonamenti Babbel venduti e una percentuale del 92 di utenti è riuscita a migliorato le proprie competenze linguistiche in soli 2 mesi grazie alla progettazione dettagliata di tutte le attività presenti in app.

Hai sempre desiderato raggiungere la chiave del successo? Con Babbel puoi farlo! Sviluppare abilità linguistiche facilmente applicabili alla vita di tutti i giorni non sarà più un problema. Gli utenti che hanno già deciso di utilizzare questa app sono riusciti rapidamente a sostenere vere conversazioni in una nuova lingua.

Gli appositi materiali materiali didattici messi a disposizione ti consentono di personalizzare il tuo studio in base al tuo livello, interessi e stile di vita. Preparati a raggiungere i tuoi obiettivi in modo semplice e divertente: ricevi feedback in tempo reale senza perdere di vista i tuoi risultati. A rendere migliore il tuo apprendimento anche il sistema di riconoscimento vocale che ti consente di perfezionare la tua pronuncia.