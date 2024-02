Babbel, impara una nuova lingua a soli 5,99€/mese

Lo sviluppo della tecnologia e di nuove app al giorno d’oggi consente ti apprendere le lingue in maniera differente rispetto agli ambienti scolastici tradizionali. Se il tuo obiettivo è quello di mettere da parte le classiche lezioni, puoi usufruire dei metodi innovativi ed immersivi offerti dalle app sviluppate per un apprendimento autonomo. Tra queste, Babbel è ormai nota per essere un’app pluripremiata che offre anche lezioni dal vivo.

Non a caso, il metodo offerto da Babbel è del tutto innovativo. Ti consente di imparare una nuova lingua con brevi lezioni incentrate su conversazioni reali o di partecipare a un corso di lingua dal vivo con insegnanti certificati. Al fine di offrire uno strumento efficace per l’apprendimento delle lingue è stata, infatti, sviluppata da esperti di lingue che hanno deciso di adottare un metodo che aiuterà a parlare correttamente e con sicurezza nella vita reale.

Dunque, se vuoi imparare una nuova lingua con Babbel app non ti resta che scegliere l’abbonamento più adatto alle tue esigenze. Tra quelli disponibili, puoi scegliere il piano annuale oggi scontato del 50% a soli 71,88 euro (5,99 euro/mese).

Babbel: impara come vuoi tu

Cosa contraddistingue Babbel da tutte le altre app sviluppate per l’apprendimento autonomo delle lingue? La risposta è semplice. Il metodo Babbel è stato creato per aiutarti a cominciare a parlare in sole 3 settimane. Con oltre 15 milioni di abbonamenti venduti, il 92% degli utenti ha migliorato le proprie competenze linguistiche in soli 2 mesi.

Non a caso, infatti, con Babbel svilupperai finalmente abilità linguistiche applicabili alla vita di tutti i giorni in modo rapido e semplice, cosi da poter sostenere vere conversazioni nella tua nuova lingua.

Scegli l’abbonamento più adatto ai tuoi obiettivi; accedendo alla pagina web dedicata puoi visualizzare le diverse soluzioni attualmente disponibili usufruendo di uno sconto del 50%.