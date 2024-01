Babbel: impara una nuova lingua con attività motivanti da 5,99€

Il tuo obiettivo è quello di imparare una nuova lingua? Con Babbel puoi farlo divertendoti! Parliamo infatti di un’ app pluripremiata che grazie ai metodi che offre ha conquistato un gran numero di utenti in tutto il mondo. Con l’ app di Babbel puoi imparare sia da brevi lezioni incentrate su conversazioni reali che partecipare a un corso di lingua dal vivo con insegnanti certificati.

Imparare una nuova lingua in autonomia, con l’utilizzo di un’ app valida come Babbel, è ormai una soluzione scelta da tantissimi come alternativa alle classiche lezioni. Babbel riesce a contraddistinguersi tra le app attualmente presenti sul mercato: è stata infatti sviluppata da esperti di lingue. Motivo per cui è in grado di offrire un metodo che ti aiuterà a parlare correttamente e con sicurezza nella vita reale.

Babbel: tante lingue da imparare a portata di app

Con l’app di Babbel e le nuove lezioni Live puoi combinare piani di studio flessibili e personalizzati a videolezioni dal vivo con insegnanti qualificati. Sei tu a decidere come personalizzare al meglio le tue lezioni, scegliendo il piano di adeguato ai tuoi ritmi e ai tuoi obiettivi.

Dunque, abbonandoti ad un piano Babbel puoi finalmente imparare a esprimerti con efficacia in ogni situazione. Basterà un breve periodo per iniziare a sviluppare abilità linguistiche facilmente applicabili alla vita di tutti i giorni. Se il tuo obiettivo oggi è quello di iniziare a parlare con sicurezza, Babbel rappresenta la scelta più giusta per te!

I piani attualmente disponibili sono tre: un piano Lifetime che può essere tuo a 299,99 euro anzichè 599,99, un piano di 12 mesi disponibile a 5,99 euro al mese e, infine, un piano di 6 mesi acquistabile a soli 8,99 euro al mese.

Non perdere altro tempo; con Babbel inizi subito a memorizzare parole complesse: il suo metodo scientificamente sviluppato ti farà infatti ripetere il lessico al momento giusto, fino a quando non inizierai a usarlo in modo naturale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.