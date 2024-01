Babbel: impara una nuova lingua divertendoti con giochi, podcast e non solo

Imparare una nuova lingua è di certo un ottimo proposito. Nonostante ciò, dopo qualche lezione, potresti facilmente scoraggiarti.

I classici metodi di apprendimento, infatti, non fanno presa sulla mente di molte persone, arrivando ad allontanare le stesse dal linguaggio che fino a poco prima volevano imparare.

La chiave del successo in questo ambito è mantenere vivo l’interesse con un piano di studi costituito da più sfaccettature, capace di farti assimilare la lingua mantenendo alta la tua attenzione e, allo stesso tempo, divertendoti. Se sarai in grado di abbinare una sensazione piacevole come il divertimento all’apprendimento, non ti accorgerai neanche che stai imparando.

Proprio in questo senso lavora Babbel, app ormai più che affermata in questo settore, che combina una serie di contenuti in grado di facilitare l’apprendimento, anche se hai particolare difficoltà quando si tratta di lingue.

Babbel, infatti non si limita alle classiche lezioni: attraverso questa piattaforma, infatti, puoi anche accedere a podcast e giochi che vanno a integrarsi per facilitare l’assimilazione delle nozioni.

Non solo lezioni e studio: con Babbel impari la lingua anche divertendoti

Sicuramente avrai già sentito parlare di Babbel: si tratta di una delle aziende più famose e apprezzate del settore.

A dimostrare il suo successo vi sono diversi numeri, come i 10 milioni di abbonamenti venduti e un team con più di 150 esperti di didattica costantemente a lavoro sul progetto. Statistiche alla mano, il 92% degli iscritti a Babbel ha confermato come in 2 mesi ha migliorato le proprie capacità linguistiche.

La piattaforma si basa su un’app che ti permette di fare esercizi specifici, con lezioni basate su situazioni che vivi nella tua vita quotidiana. Attraverso il software puoi creare una routine di studio efficace, capace di adattarsi al tuo stile di vita. Tutto ciò viene poi abbinato al supporto di insegnanti qualificati, con centinaia di lezioni live pronte all’utilizzo.

Forse hai pensato che Babbel può offrirti, finalmente, modo di imparare l’inglese. Questo è vero… ma puoi anche andare oltre, imparando altre 13 lingue.

Dallo spagnolo al tedesco, dal francese al russo. L’app offre piani specifici ed approfonditi per tutti i linguaggi più diffusi al mondo.

Con il piano Lifetime puoi ottenere l’intero pacchetto, tuo per sempre, con tutte e 14 le lingue, a un prezzo a dir poco interessante.

Non ci sono più scuse: con Babbel hai a disposizione tutti gli strumenti che ti servono per poter imparare qualunque lingua tu possa desiderare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.