Babbel: impara una nuova lingua in pochi minuti al giorno a partire da soli 7€

Immagina di ordinare al mercato di Barcellona senza indicare col dito, oppure di chiedere indicazioni a Lisbona e capire davvero la risposta. Queste non sono scene da film, sono momenti normalissimi che diventano possibili quando decidi di imparare una nuova lingua grazie a Babbel – l’unica piattaforma che ti dà accesso a tutte le lingue del mondo a partire da soli 7,99€.

Una lingua nuova ogni volta che parti

Con Babbel hai accesso a 14 lingue: inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, russo, turco, olandese, svedese, norvegese, polacco, danese, indonesiano. Puoi iniziare da zero o riprendere da dove ti eri fermato anni fa. I corsi sono strutturati per livelli, costruiti da un team di linguisti ed esperti, e pensati per insegnarti le cose che servono davvero — non le frasi da frasario anni ’90, ma il linguaggio vivo, quello che si usa. Ogni lezione dura pochi minuti e si adatta al tuo ritmo. Sul divano, in treno, nell’attesa all’aeroporto. I progressi si sincronizzano automaticamente tra smartphone, tablet e computer, così non perdi mai il filo.

Viaggiare conoscendo anche solo le basi della lingua locale cambia tutto. Cambia come sei accolto, cambia quello che riesci a vivere, cambia il modo in cui torni a casa. Non è questione di perfezione, è questione di connessione. E Babbel è progettato esattamente per questo: portarti al livello in cui puoi comunicare, non recitare. Il piano annuale parte da 7,99€ al mese. Chi vuole un impegno più breve può scegliere il piano semestrale o trimestrale. E per chi vuole imparare più lingue senza pensieri, c’è anche l’abbonamento Lifetime con pagamento unico. Tutte le formule includono una garanzia di rimborso di 20 giorni: se non ti convince, riavrai indietro ogni centesimo. La prima lezione, tra l’altro, è completamente gratuita. Puoi iniziare adesso, senza inserire nessun dato di pagamento. Cosa aspetti?