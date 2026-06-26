Google Wallet consentirà di tracciare i pacchi in tempo reale

Nel Wallet di Big G non c’è solo Google Pay. Google ha rinnovato la schermata iniziale del proprio portafoglio digitale. L’applicazione ora raggruppa gli ordini in transito, i numeri di tracciamento e le ricevute dettagliate, insieme ai titoli di trasporto e alle carte fedeltà. Tenendo premuto il dito su un numero di tracciamento, l’utente accede direttamente al sito del corriere.

Google riorganizza Wallet in una dashboard degli acquisti

Per usufruire di questa funzionalità, occorre innanzitutto accedere direttamente a Gmail e attivare l’opzione di tracciamento dei pacchi nelle impostazioni dell’account. Successivamente, è necessario fare lo stesso con la condivisione dei dati tra le applicazioni Google, tramite l’opzione “Funzionalità intelligenti in altri prodotti Google”, accessibile nelle impostazioni avanzate della posta elettronica.

Va comunque precisato che questa seconda impostazione autorizza Google a utilizzare il contenuto della propria casella di posta per personalizzare l’esperienza su Maps, nel motore di ricerca e su Gemini. Senza di essa, la funzionalità di tracciamento su Wallet non funziona. Non si hanno ulteriori informazioni sulla durata di conservazione dei dati relativi agli ordini, né sul loro trattamento tra il dispositivo e i server.

Apple Wallet mostra le stesse informazioni senza leggere la posta…

Con la riprogettazione della schermata iniziale, Google ha riunito in un unico posto i mezzi di pagamento, gli abbonamenti ai mezzi di trasporto, i biglietti per eventi, le carte fedeltà e il monitoraggio degli acquisti. Nulla di molto diverso da Apple Wallet, che offre funzioni simili su iOS. Con la differenza che Google estrae i dati da un servizio di posta elettronica gestito direttamente da sé, mentre Apple affida il recupero alle integrazioni tramite app di terze parti.

Nella sua pagina di assistenza, Google menziona un’API dedicata alle ricevute alimentata direttamente dai commercianti partner, in sostituzione della lettura della casella Gmail. Con questo sistema, l’utente non dovrebbe più attivare le funzionalità intelligenti per ottenere il tracciamento dei propri ordini.

Per il momento, solo i residenti negli Stati Uniti con un account Gmail personale e un dispositivo Android hanno accesso a questa funzionalità in Wallet. Sul web, la versione disponibile è ridotta, senza il tracciamento dei pacchi integrato nella schermata iniziale. E, come al solito, l’Europa, Italia compresa, dovrà aspettare.