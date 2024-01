Babbel: la soluzione completa per l'apprendimento linguistico

Nel mondo globalizzato di oggi, imparare una nuova lingua è non solo un arricchimento culturale, ma anche un vantaggio competitivo essenziale. Babbel offre una piattaforma intuitiva e una vasta gamma di risorse per l’apprendimento di nuove lingue, con corsi creati da un team di più di 150 esperti in didattica.

Con brevi lezioni incentrate su conversazioni reali e corsi di lingua dal vivo tenuti da insegnanti certificati, Babbel è adatta a studenti con ogni livello di conoscenza.

Babbel app: corsi disponibili in app per lo studio individuale

Babbel mette a disposizione degli studenti un’ app che offre corsi basati su situazioni reali e dialoghi quotidiani, permettendo di creare una routine di studio efficace e adattabile ai propri impegni. Con corsi pensati per ogni livello di conoscenza linguistica, Babbel si adatta perfettamente alle esigenze di ogni studente.

Babbel Live: videolezioni con esperti

Per un apprendimento più interattivo, Babbel Live offre videolezioni online condotte da insegnanti esperti e qualificati. Queste lezioni, incentrate su casi di utilizzo in situazioni della vita di tutti i giorni, sono ideali per acquisire sicurezza velocemente. Con centinaia di lezioni live disponibili, gli studenti possono combinare l’apprendimento autonomo con le risorse della Babbel app.

Piani e tariffe

Babbel è disponibile con diversi piani in abbonamento e tariffe promozionali per le sottoscrizioni annuali o a vita.

Abbonamento per 6 mesi a €8,99 al mese: Accesso illimitato semestrale che include lezioni, giochi e podcast in una lingua, con un addebito semestrale di €53,94.

Accesso illimitato semestrale che include lezioni, giochi e podcast in una lingua, con un addebito semestrale di €53,94. Abbonamento 12 mesi con il 50% di Sconto: €5,99 al mese per un anno di accesso illimitato, ridotto da €143,88 a €71,88 all’anno.

€5,99 al mese per un anno di accesso illimitato, ridotto da €143,88 a €71,88 all’anno. Abbonamento Lifetime con il 60% di Sconto: Un pagamento unico di €239,99 per un accesso a vita a lezioni, giochi e podcast in 14 lingue con una riduzione dal prezzo originale di €599,99.

