 Babbel, l’app per imparare una lingua e iniziare a parlarla davvero
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Babbel, l’app per imparare una lingua e iniziare a parlarla davvero

Babbel offre corsi di lingua con lezioni pratiche, metodo strutturato e piani flessibili pensati per migliorare davvero la comunicazione.
Babbel, l’app per imparare una lingua e iniziare a parlarla davvero
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Babbel offre corsi di lingua con lezioni pratiche, metodo strutturato e piani flessibili pensati per migliorare davvero la comunicazione.

Imparare una nuova lingua è uno degli obiettivi più diffusi, ma spesso anche uno dei più difficili da portare avanti con costanza. Babbel offre una soluzione smart a questo problema, con un approccio concreto, orientato all’utilizzo reale della lingua. Per chi vuole andare oltre la teoria e iniziare a parlare davvero, Babbel permette di imparare grazie a  metodo, costanza e risultati misurabili nel tempo.

Impara l’inglese con Babbel

Un metodo pensato per parlare fin da subito

A differenza di molte soluzioni basate su esercizi ripetitivi, Babbel costruisce il proprio percorso sull’obiettivo finale: la comunicazione nel quotidiano. Le lezioni sono progettate per aiutare l’utente a parlare fin da subito, con dialoghi realistici e situazioni concrete. Il metodo combina diverse attività, dalle lezioni strutturate ai podcast, fino a esercizi interattivi e giochi per  mantenere alta la motivazione e facilitare la memorizzazione attraverso un apprendimento dinamico e vario.

Babbel adotta un modello in abbonamento, offrendo prezzi accessibili che variano in base alla durata del piano scelto. È disponibile anche una formula Lifetime (pagamento una tantum), che consente l’accesso a tutte le lingue senza limiti di tempo.

Metodo scientifico e progressi rapidi

Uno dei punti chiave della piattaforma è il sistema di ripetizione intelligente del vocabolario. Le parole vengono riproposte nei momenti più efficaci per essere memorizzate, seguendo un approccio basato su studi scientifici.

Ampia scelta di lingue e contenuti

La piattaforma consente di studiare numerose lingue, tra cui inglese, spagnolo, tedesco, francese e portoghese, ma anche idiomi meno diffusi come norvegese, polacco o indonesiano. Una varietà che la rende adatta sia a chi studia per lavoro sia a chi lo fa per interesse personale o per viaggiare.

I corsi sono sviluppati da un team di oltre 150 esperti in didattica linguistica, con contenuti progettati per adattarsi a diversi livelli di partenza e obiettivi.

Un’app pensata per l’uso quotidiano

Babbel è progettata per essere utilizzata ogni giorno, anche per pochi minuti. La struttura modulare delle lezioni permette di inserirla facilmente nella routine, trasformando l’apprendimento in un’abitudine. Per conoscere l’offerta completa di Babbel clicca qui.

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Pubblicato il 13 apr 2026

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Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
13 apr 2026
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