Babbel, l’app per imparare una lingua e iniziare a parlarla davvero

Un metodo pensato per parlare fin da subito

A differenza di molte soluzioni basate su esercizi ripetitivi, Babbel costruisce il proprio percorso sull’obiettivo finale: la comunicazione nel quotidiano. Le lezioni sono progettate per aiutare l’utente a parlare fin da subito, con dialoghi realistici e situazioni concrete. Il metodo combina diverse attività, dalle lezioni strutturate ai podcast, fino a esercizi interattivi e giochi per mantenere alta la motivazione e facilitare la memorizzazione attraverso un apprendimento dinamico e vario.

Babbel adotta un modello in abbonamento, offrendo prezzi accessibili che variano in base alla durata del piano scelto. È disponibile anche una formula Lifetime (pagamento una tantum), che consente l’accesso a tutte le lingue senza limiti di tempo.

Metodo scientifico e progressi rapidi

Uno dei punti chiave della piattaforma è il sistema di ripetizione intelligente del vocabolario. Le parole vengono riproposte nei momenti più efficaci per essere memorizzate, seguendo un approccio basato su studi scientifici.

Ampia scelta di lingue e contenuti

La piattaforma consente di studiare numerose lingue, tra cui inglese, spagnolo, tedesco, francese e portoghese, ma anche idiomi meno diffusi come norvegese, polacco o indonesiano. Una varietà che la rende adatta sia a chi studia per lavoro sia a chi lo fa per interesse personale o per viaggiare.

I corsi sono sviluppati da un team di oltre 150 esperti in didattica linguistica, con contenuti progettati per adattarsi a diversi livelli di partenza e obiettivi.

Un’app pensata per l’uso quotidiano

Babbel è progettata per essere utilizzata ogni giorno, anche per pochi minuti. La struttura modulare delle lezioni permette di inserirla facilmente nella routine, trasformando l’apprendimento in un’abitudine. Per conoscere l’offerta completa di Babbel clicca qui.