Babbel: scegli la lingua che vuoi imparare e risparmia sull'abbonamento

Vuoi imparare le lingue e risparmiare al tempo stesso? Con Babbel risparmi sul suo piano lifetime senza abbonamento. Il costo è di 239,99 euro (anziché 599,99): otterrai accesso illimitato a lezioni, giochi, podcast e risorse in 14 lingue diverse. Il pagamento è unico: Babbel ha progettato questo pacchetto per garantire la migliore esperienza possibile, rendendo così l’apprendimento delle lingue ancora più accessibile.

Se, invece, preferisci un impegno che non sia a lungo termine, puoi risparmiare anche sul piano in abbonamento annuale, al costo di soli 5,99 euro al mese. Il piano ti dà accesso illimitato per 12 mesi a lezioni, giochi e podcast in una delle 14 lingue disponibili, a tua scelta.

Applicazione e videolezioni: cosa offre Babbel

Babbel app offre corsi su misura per lo studio individuale. Potrai esercitarti con lezioni basate su situazioni di vita quotidiana e dialoghi realistici e creare una routine di studio che si adatti ai tuoi impegni e alle tue abitudini, trovando il tuo ritmo e imparando con corsi adeguati al tuo livello di conoscenza linguistica. Per chi preferisce un approccio più interattivo, esiste anche Babbel Live che garantisce accesso corsi di lingua dal vivo con insegnanti esperti e qualificati.

La piattaforma Babbel vanta oltre 10 milioni di abbonamenti venduti: il 92% degli utenti ha addirittura affermato di aver migliorato le proprie capacità in soli 2 mesi. I corsi sono realizzati da un team che conta più di 150 esperti in didattica, per garantire la più alta qualità possibile.

Arricchisci la tua vita con nuove lingue grazie a Babbel: puoi optare per il piano a vita, che offre un approccio più completo, oppure per l’abbonamento annuale, ugualmente efficace ma limitato a una sola lingua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.