Babbel: un nuovo metodo per imparare nuove lingue

Oggi l’apprendimento di nuove lingue si è trasformato in una necessità imprescindibile per molti. In questo contesto, Babbel emerge come una soluzione innovativa e accessibile per l’apprendimento linguistico.

Babbel offre una piattaforma online con contenuti sempre aggiornati, proponendo una soluzione flessibile e personalizzata per imparare nuove lingue.

Esperienza di apprendimento dinamica

Includendo lezioni interattive, giochi e podcast, Babbel rende lo studio individuale coinvolgente ed efficace. La piattaforma combina diverse modalità di apprendimento, cona brevi lezioni incentrate su conversazioni reali e corsi di lingua dal vivo con insegnanti certificati di Babbel Live.

Tra le lingue disponibili sulla piattaforma troviamo inglese, tedesco, spagnolo, francese, russo, portoghese, danese, norvegese, svedese polacco, turco, indonesiano e olandese.

Personalizzazione e flessibilità

Babbel offre un’esperienza personalizzata, con con contenuti didattici adatti al livello e agli interessi di ogni utente. Inoltre, con le diverse opzioni di abbonamento, gli studenti hanno la libertà di scegliere il piano che meglio si adatta al loro impegno e budget.

Piani e prezzi

Babbel offre diverse opzioni di abbonamento con soluzioni per ogni esigenza e budget:

L’opzione App Babbel include corsi sia per principianti che per livelli avanzati e include giochi, video, podcast, e corsi tematici su cultura, viaggio, e mondo del lavoro.

Prezzi per la sola app:

6 mesi: €8,99 al mese

12 mesi: €5,99 al mese (€71,88 annui, risparmio del 50%).

Lifetime: €299,99 (accesso a tutte le lingue).

L’opzione App + Videolezioni dal Vivo include anche Videolezioni dal vivo con insegnanti Babbel in piccoli gruppi ed esercizi di conversazione con feedback personalizzato.

Prezzi per app + videolezioni:

1 mese: €79,00

3 mesi: €56,33 al mese

6 mesi: €48,16 al mese

12 mesi: €39,91 al mese (€479,00 annui con un risparmio del 45%)

Con oltre 15 milioni di abbonamenti venduti e un’impressionante percentuale del 92% di utenti che hanno migliorato le loro competenze linguistiche in soli 2 mesi, Babbel rappresenta un’avanguardia nel settore dell’istruzione linguistica digitale.

Per conoscere l’offerta completa di Babbel clicca qui.