Geeks Academy: così il mondo ICT può trovare nuovi talenti

Geek si nasce, geek si diventa. Che la pulsione sia nativa o maturata negli anni, il mondo “geek” è perimetrato da una presa di consapevolezza circa le potenzialità che l’essere umano è in grado di esprimere se corroborato da tecnologie, algoritmi, software e processi intelligenti. Mai come oggi, infatti, questi elementi fanno la differenza in ogni settore ed i professionisti in grado di abilitare tali tecnologie sono pertanto elementi cruciali in ogni organizzazione aziendale che si rispetti. Geeks Academy nasce proprio da questa intuizione: dalla necessità di formare talenti in grado di “leggere” i problemi nell’ottica di una soluzione che, tramite le nuove tecnologie, può essere individuata in modo più semplice, più conveniente e più efficiente.

Geeks Academy è quindi la piattaforma di formazione che consente a chiunque di intraprendere una carriera professionale nei nuovi lavori dell’economia digitale, anche partendo da zero, ma sapendo di poter andare molto lontano: a fare la differenza saranno l’ambizione e l’impegno profusi, e con la consapevolezza che la strada sarà quotidianamente lastricata di tante opportunità.

Geeks Academy

Il progetto nasce da un’idea di Antonio Venece, PhD Founder & CEO di Geeks Academy, il quale dopo 30 anni di esperienza nel mondo della formazione ha capitalizzato l’esperienza accumulata per dar corpo ad una vera e propria accademia della formazione digitale. La startup nasce nel 2016 con un sogno: trasformare il modo in cui le persone accedono alle nuove professioni del FUTURO, formando e avviando al lavoro chiunque abbia PASSIONE e MOTIVAZIONE senza riguardo a età, formazione pregressa e titoli accademici. E soprattutto una visione precisa: “creare il più importante network mondiale di accademie per la formazione digitale; una comunità globale di geeks determinati a trasformare il proprio talento digitale in lavoro“. Laddove passione e determinazione fanno parte delle doti di uno studente, Geeks Academy ha importanti obiettivi da mettere a disposizione: “formare profili professionali specializzati aree ad alto potenziale di lavoro quali: Artificial Intelligence & Big Data, Blockchain & Coding, Cybersecurity & Cloud Computing, Gaming & Metaverse che si differenzino nel portare valore in azienda e favoriscano la creazione di un ecosistema di business efficiente“.

Migliaia di studenti formati, il 95% di questi immediatamente avviati al mondo del lavoro (il 5% già possedeva posizioni attive precedenti), sono la cifra di un’academy con cinque sedi in Italia (Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze) ed una lunga serie di successi all’attivo – di cui sono testimoni diretti coloro i quali, sulle ali della propria passione geek, sono già oggi affermati professionisti del mondo digital.

La formazione

Geeks Academy mette a disposizione corsi di vario tipo, basati anzitutto sul tipo di approfondimento richiesto e sull’obiettivo finale da conseguire. I corsi della tipologia “xTutti“, 16 ore, 4 mattine in presenza, sono per esempio pensati come esperienze estive, per giovani delle scuole superiori e primi anni universitari. Non è richiesta alcuna conoscenza tecnica pregressa. Poi ci sono i corsi della tipologia “Technology Management” che non richiedono competenze di programmazione. Abilitano e certificano le tue competenze in ambiti specifici quali: Cybersecurity, Blockchain & Metaverse o Artificial Intelligence. Questi hanno una durata di 32 ore, sono part-time, con lezioni serali erogate Live online. Adatti per professionisti e manager che devono ampliare le proprie competenze per accelerare la carriera. La terza tipologia sono i corsi informatici di “Specializzazione“, pensati per verticalizzare le competenze su specifiche tecnologie e linguaggi di programmazione. Infine abbiamo l'”Alta formazione“, percorsi part-time, di 6 mesi (Junior Expert) o 12 mesi (Specialist Mastery), che formano profili professionali pronti per entrare nel mercato del lavoro. Si parte con un modulo di IT Foundation di 120 ore per acquisire competenze informatiche di base. Si tratta di moduli pensati per quanti non hanno conoscenze informatiche pregressi e consentono di conseguire solide basi su tasselli fondamentali che potranno eventualmente essere utili per i passi successivi. Aumentando il numero delle ore di corso, si può passare ad un profilo Junior Expert di 240 ore (6 mesi di durata) utile in ottica di job placement. Raddoppiando la durata si può arrivare anche ad uno Specialist Mastery Program da 480 ore (12 mesi di durata) il prodotto Premium, un percorso Multi-specializzazione per la leadership digitale nel settore tecnologico prescelto per ottenere fino a 6 certificazioni internazionali e specifiche specializzazioni.

La struttura è modulare ed il percorso è a livelli, con una metodologia pensata per ottenere un apprendimento accelerato ed efficiente. Alla base di questo tipo di organizzazione v’è il modello Geeks Academy, progettato ed affinato nel tempo per poter erogare formazione di qualità con la quale massimizzare i risultati conseguiti.

I corsi si tengono sia in aula che live online, sfruttando una piattaforma di e-learning dove è anche possibile accedere in streaming alle lezioni per poterle rivedere in un secondo momento. Ogni classe è organizzata con un massimo di 12/15 studenti, anche quelle con lezioni online, offrendo di conseguenza ad ognuno tutta l’attenzione che merita. L’accesso online ai corsi consente ad ogni studente di studiare dove, come e quando si preferisce, sempre e comunque avendo garantito il compendio di una importante interazione umana tramite laboratori, conferenze e testimonianze aziendali. Ogni corso è pensato su misura per ogni singolo studente, affinché possa ottenere ciò che ha messo nel mirino:

I nostri studenti hanno background diversi, per questo offriamo loro la possibilità di creare dei percorsi su misura che incontrino le loro specifiche esigenze. Offriamo sia percorsi brevi, adatti a chi vuole verticalizzare le proprie competenze (up-skilling), che percorsi più lunghi, ideali per chi si vuole formare e/o riorientare professionalmente (new-skilling e re-skilling).

Il forte dinamismo dell’evoluzione del mondo ICT rende spesso obsoleti competenze e strumenti nel giro di pochi anni, il che minaccia da vicino corsi universitari che si trovano ad essere superati prima ancora di essere iniziati. Il modello Geeks Academy, il cui focus è fortemente incentrato sulle avanguardie del mercato digitale, cavalca il dinamismo dell’innovazione per farne un punto di forza, orientando gli studenti in modo preciso, selezionandoli tra quelli con le maggiori motivazioni e concentrando su di essi le migliori risorse formative.

Gli indirizzi

Geeks Academy mette a disposizione quattro scuole che corrispondono a quattro aree tecnologiche in cui specializzarsi, quattro ambiti sui quali sono state incentrate le maggiori attenzioni in virtù delle maggiori prospettive professionali in grado di soddisfare:

Blockchain+coding

La blockchain è una delle nuove frontiere della programmazione e diventa pertanto il baricentro di un percorso pensato per quanti vogliono cavalcare l’onda di questa avanguardia e capitalizzarne le opportunità in arrivo. A tal fine la formazione è incentrata su: Blockchain Foundation Blockchain Developer Starter dApps | Defi | Solidity | Bitcoin Smart Contract | Ethereum Python | Javascript Back end Dev. Front end Dev. Full Stack Dev.

La blockchain è una delle nuove frontiere della programmazione e diventa pertanto il baricentro di un percorso pensato per quanti vogliono cavalcare l’onda di questa avanguardia e capitalizzarne le opportunità in arrivo. A tal fine la formazione è incentrata su: Cybersecurity + Cloud computing

Due ambiti nei quali è previsto un grande aumento dei profili professionali cercati, in entrambi i casi in virtù di un ineluttabile aumento dei servizi cloud e dell’importanza della sicurezza nel comparto. Il corso prevede pertanto moduli orientati su: OSINT Ethical Hacking Digital Forensics SOC Analysis Networking Data Protection Cloud Computing Information Security

Due ambiti nei quali è previsto un grande aumento dei profili professionali cercati, in entrambi i casi in virtù di un ineluttabile aumento dei servizi cloud e dell’importanza della sicurezza nel comparto. Il corso prevede pertanto moduli orientati su: AI + Big Data

Impresa, politica, finanza: tutti ambiti nei quali le decisioni “data driven” devono passare attraverso tecnologie in grado di gestire grandi quantità di informazioni e consentire valutazioni semplificate. A tal fine sono necessarie competenze in ambiti quali: Python | MongoDB ETL Business Intelligence Machine Learning Data Monitoring Data Cleansing Big Data Analytics Data Visualization

Impresa, politica, finanza: tutti ambiti nei quali le decisioni “data driven” devono passare attraverso tecnologie in grado di gestire grandi quantità di informazioni e consentire valutazioni semplificate. A tal fine sono necessarie competenze in ambiti quali: Gaming + Metaverse

Il mondo dei videogiochi, anche e soprattutto grazie all’avvento del Metaverso, promette grandi prospettive di crescita all’interno di un nuovo modo di pensare l’intero segmento. Geeks Academy è stata la prima in Italia a proporre corsi su questo tema ed oggi si dimostra all’avanguardia sul tema. Per chi intende investire le proprie ambizioni in questa direzione è necessaria formazione specifica in: Virtual & Augmented Reality Unity 3D | Unreal Engine Online Game Design Script | Game Development PHP/C#/SQL Cloud Gaming Metaverses World Building

Il mondo dei videogiochi, anche e soprattutto grazie all’avvento del Metaverso, promette grandi prospettive di crescita all’interno di un nuovo modo di pensare l’intero segmento. Geeks Academy è stata la prima in Italia a proporre corsi su questo tema ed oggi si dimostra all’avanguardia sul tema. Per chi intende investire le proprie ambizioni in questa direzione è necessaria formazione specifica in:

In ognuna di queste aree ad alto potenziale di lavoro è possibile decidere a quale livello di specializzazione si intende arrivare sulla base della caratura delle proprie aspettative. Per esempio i percorsi Junior Expert sono corsi part-time di 6 mesi che formano 8 distinti profili professionali di livello tecnico, certificati a livello internazionale, pronti per lavorare da subito. Invece i percorsi Specialist Mastery sono i nostri 4 percorsi di studio multi-specializzazione, sempre part-time, della durata di 12 mesi che formano profili con competenze sia tecniche sia manageriali che coprono più aree di specializzazione permettendo così di massimizzare le opportunità di lavoro. Di seguito i vari percorsi di specializzazione tra cui scegliere per soddisfare i propri obiettivi:

AI & Big Data:

Artificial Intelligence Junior Expert (6 mesi)

Big Data Analyst Junior Expert (6 mesi)

AI & Big Data Specialist Mastery (12 mesi)

Blockchain & Coding:

Blockchain Developer Junior Expert (6 mesi)

Web Developer Junior Expert (6 mesi)

Blockchain & Coding Specialist Mastery (12 mesi)

Cybersecurity & Cloud:

Ethical Hacker Junior Expert (6 mesi)

Security Analyst Junior Expert (6 mesi)

Cybersecurity & Cloud Specialist Mastery (12 mesi)

Gaming & Metaverse:

Game Developer Junior Expert (6 mesi)

Game Designer Junior Expert (6 mesi)

Gaming & Metaverse Specialist Mastery (12 mesi)

Job Placement & Career Coaching

Geeks Academy è accreditata fin dal 2019 per l’erogazione di corsi validi per le certificazioni internazionali EXIN (ente internazionale che convalida esami e valutazioni di e-Competence in 165 paesi di tutto il mondo. Dal 2021, inoltre, Geeks Academy è riconosciuta da Accredia conforme allo standard ISO 9001:2015 IAF 37, pertanto idonea alla fornitura di formazione avanzata in Data Economy, sistemi informativi e sviluppo software.

Questo tipo di accrediti è importante poiché certifica il livello qualitativo dell’academy e ne avvalora il modus operandi, il che diventa conseguentemente garanzia per l’investimento in termini di tempo e aspettative che ogni studente riversa in questa scelta. Geeks Academy aggiunge a tutto ciò anche la possibilità di sviluppare importanti soft skill che serviranno per un migliore impatto sul mondo del lavoro, nonché un servizio di Job Placement e Career Coaching – per assistere fino in fondo gli studenti, fino all’atterraggio ultimo in un posto di lavoro dove le competenze accumulate sapranno diventare punto di forza in grado di fare la differenza. Proprio in questo ultimo passo, infatti, viene espletata la mission dell’azienda: è questo il compimento dell’obiettivo iniziale, la realizzazione a cui Geeks Academy ambisce nel momento in cui accoglie un nuovo studente già intravedendo nel suo profilo il professionista che verrà.

Il mercato del lavoro ha chiaramente indicato negli ultimi anni un grave differenziale tra i profili professionali richiesti e quelli che il mondo della formazione è in grado di erogare. Geeks Academy, in fede alla visione del fondatore Antonio Venece, si innesta in questa situazione come una soluzione per quanti, forti di talento e passione, intendono perseguire questa strada per trovare una posizione di rilievo nelle molte aziende in cerca di forza lavoro.

Geeks Academy: come iscriversi

Per iscriversi è sufficiente contattare Geeks Academy per verificare quali soluzioni possano essere le più confacenti per le proprie necessità e aspettative. Su questa pagina è possibile trovare tutti i canali utili per questo primo approccio: può essere in questo semplice click il primo passo di un percorso destinato a custodire grandissime opportunità.

Geeks Academy per aziende

Innestandosi tra aziende e professionisti per potenziarne le possibilità di incontro, Geeks Academy ha molto da offrire non solo a chi sta cercando formazione, ma anche alle imprese. L’academy, in particolare, può organizzare corsi su misura per i dipendenti, può dar corpo a specifiche collaborazioni per l’attivazione di borse di studio, oppure può offrire un appoggio nei servizi di recruiting. L’obiettivo, in qualunque forma si realizzi, resta quello di colmare un gap che penalizza sia le aziende che i professionisti: la soluzione sta in una formazione di qualità, con strumenti nuovi e massima attenzione al talento. Il mondo del lavoro, del resto, ha bisogno di nuovi supereroi: “ha bisogno di geeks“.

In collaborazione con Geeks Academy