Babbel: un'esperienza personalizzata per l'apprendimento linguistico

Babbel offre una piattaforma versatile per l’apprendimento linguistico attraverso un’esperienza di apprendimento flessibile e su misura per diverse lingue, tra cui inglese, spagnolo, tedesco, francese, portoghese, russo, turco, olandese, svedese, norvegese, polacco, danese e indonesiano.

I corsi di Babbel, realizzati da oltre 150 esperti in didattica, sono creati per adattarsi a qualsiasi livello di apprendimento, con contenuti originali realizzati da madrelingua per assicurare un’esperienza autentica.

Il metodo Babbel

Babbel offre un’esperienza di apprendimento che combina lezioni appositamente progettate per essere brevi e incentrate su conversazioni reali, con l’opportunità di partecipare a corsi di lingua dal vivo. Babbel Live, la componente interattiva della piattaforma, permette agli utenti di interagire con insegnanti certificati in un ambiente stimolante e supportivo.

Esperienza di apprendimento personalizzata

L’app permette di impostare il numero di lezioni che si desiderano seguire e i propri obiettivi settimanali.

Babbel permette agli studenti di immergersi in un’esperienza culturale attraverso lezioni divertenti e coinvolgenti. Questo include una varietà di attività quali lezioni strutturate, podcast, giochi e molto altro. Queste esperienze sono progettate per espandere le conoscenze linguistiche e per assicurare un apprendimento duraturo.

Il metodo di apprendimento di Babbel si concentra su ascolto, conversazione, scrittura e grammatica. L’ascolto è migliorato tramite esercizi che collegano parole udite a quelle visualizzate. La conversazione è potenziata con esercizi di pronuncia che utilizzano il riconoscimento vocale e forniscono feedback immediati. La scrittura è affinata digitando parole in contesti specifici, con feedback istantanei. Infine, la grammatica è insegnata intuitivamente per aiutare a comprendere meglio la lingua.

L’app di Babbel è disponibile per iOS e Android. Una volta creato l’account, grazie a un rapido test di livello, Babbel suggerirà i contenuti per l’apprendimento adatti alle conoscenze linguistiche che si possiedono al momento. Per iniziare ad imparare una nuova lingua con Babbel clicca qui.

