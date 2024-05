Domestika: corso digital marketing per principianti a soli 5,99€

Hai sentito nominare Domestika dai tuoi amici ma non hai ben capito di cosa si tratta? Parliamo di una piattaforma online dedicata alla formazione a distanza: chiunque può avere accesso alla vasta gamma di corsi online basati su diverse tematiche. Tra le categorie disponibili, non mancano marketing, social media, Instagram, fotografia, scrittura, moda, musica, app design e molte altre.

Sei un imprenditore o un freelance e vuoi iniziare a scoprire da zero il mondo del digital marketing? Grazie al corso presente su Domestika, realizzato dall’esperto di marketing digitale Gabriel Perelman, puoi imparare a definire passo dopo passo un piano strategico di marketing adatto alle tue necessità: stabilirai i tuoi obiettivi, identificherai il tuo pubblico target e sceglierai i canali di marketing ideali per far crescere il tuo brand.

Il corso Domestika, così come tanti altri, costa solamente 5,99 euro grazie ad uno sconto del 90%. Che aspetti? Inizia a imparare scegliendo il corso nella tua categoria preferita!

Scegli il corso Domestika più adatto a te

Il catalogo Domestika è ricco di contenuti interessantissimi creati da esperti del settore. Qualunque sia la tua passione, hai la possibilità di scegliere il corso online che più ti piace e seguire le lezioni comodamente dal tuo dispositivo.

Come accennato, il corso Digital marketing da zero per imprenditori e freelance oggi costa solamente 5,99 euro ed è tra le proposte top attualmente disponibili sulla piattaforma Domestika.

Se vuoi avere una presenza digitale ben pianificata è indispensabile raggiungere gli obiettivi del proprio business. L’economista, giornalista ed esperto di marketing digitale Gabriel Perelman, che ha collaborato con Google, EnviaFlores e Síclo, è la persona perfetta per aiutarti a scoprire le tappe da seguire per potenziare la tua attività grazie al marketing digitale. Approfitta dello sconto del 90%. Ricorda che oltre a questo, puoi scegliere tantissimi altri corsi a soli 5,99 euro!