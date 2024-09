Back To School: 10 offerte Amazon di settembre fuori dai canoni

Il Back To School è un’occasione per acquistare i prodotti che servono a bambini e ragazzi tra i banchi di scuola. Su Amazon, però, è anche qualcosa di più. Spulciando nel catalogo, infatti, ci sono numerose offerte nascoste in questa categoria che han ben poco a che vedere con cancelleria, zaini e gommine colorate. È ovvio che possano riguardare anche la tecnologia visto che i tempi sono andati ed è quasi più naturale vedere un ragazzo con un iPad tra le mani rispetto a un semplice quadernone ma ho scovato qualche prodotto fuori dai canoni.

Ho deciso di racchiudere in questo articolo ben 10 elementi che trovo interessanti e che hanno uno sconto ottimo di cui approfittare.

10 offerte a settembre per Back To School su Amazon che sono un po’ strane

Lo zaino Ryanair con misure standard 40x20x25 centimetri è uno zaino da viaggio che è ideale per la vita di tutti i giorni. Questo è il prodotto un po’ meno strano in questa lista ma valeva la pena consigliartelo perché ha numerose tasche, è robusto e resistente. PREZZO di 22,49€ con sconto del 5%.

TP-Link Deco X3000-5G è il tuo router con Sim, oltre ad essere 5G Mesh con WiFi 6 è Dual Band e funziona come un modem ultraveloce grazie alle velocità fino a 3.4 Gbps. Trovi a disposizione una Porta WAN/LAN da 2.5 Gbps ed è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant. PREZZO di 299,99€ con sconto del 14%.

Moulinex Friggitrice ad Aria con sistema Easy Fry Deluxe e cestello dalla capienza di 4.2 Litri, ideale fino a 6 persone. Punti di forza sono il design compatto, la potenza a 1500 W e la presenza di 8 programmi preinstallati. PREZZO di 59,99€ con sconto del 11%.

Beats Fit Pro, auricolari true wireless con cancellazione del rumore. Compatibili sia con dispositivi Apple che Android, dotati di microfoni e certificazione di impermeabilità. PREZZO di 179€ con sconto del 7%.

Yodoit, monitor portatile con Display IPS da 15,6″ e risoluzione Full HD. Dotato di USB Tipo C e altoparlanti integrati per essere abbinato a qualsiasi sistema. Compatibile MacBook. PREZZO di 84,99€ con sconto del 15%.

SAMSUNG Galaxy Z Fold6, smartphone dotato di AI e pieghevole. Dal duplice Display (6,3″/7,6″) Dynamic AMOLED 2X con RAM 12GB e 256GB di memoria. Abbinato il Galaxy Watch7 Ultra Titanium Gray e il caricatore. PREZZO di 2449€ con sconto del 10%.

Soundcore by Anker Q30, cuffie Bluetooth con cancellazione del rumore attiva da personalizzare attraverso modalità multiple. Audio Hi-Res con EQ personalizzabile attraverso l’app. Autonomia da 40 Ore e connettività Multipoint. PREZZO di 54,14€ con sconto del 32%.

HUAWEI WATCH GT 4 con cassa da 46mm. Autonomia prolungata grazie alla batteria fino a 2 settimane. Compatibile sia con sistema Android che iOS e arricchito di analisi calorie, monitoraggio avanzato della salute, saturimetro, GPS e +100 modalità sportive. PREZZO di 179€ con sconto del 10%.

Trust Ozaa+, mouse Wireless da poter collegare via Bluetooth o micro ricevitore USB. Silenzioso, con sistema multidispositivo e ampia compatibilità. Tasti aggiuntivi personalizzabili e rotellina laterale. PREZZO di 44,99€ con sconto del 10%.

PHILIPS LED Lampadine con Luce Bianca Fredda, potenza da 60W e standard E27. 6 pezzi. PREZZO di 26,01€ con sconto del 38%.