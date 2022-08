Back to School: vetrina Amazon per il Ritorno a Scuola

Fa oggi il suo debutto su Amazon la vetrina Ritorno a Scuola, dedicata al Back to School. È la porta d’accesso a migliaia di prodotti utili per farsi trovare pronti all’appuntamento più importante dell’anno per milioni di alunni e studenti: dai libri di testo alla cancelleria, da zaini e astucci all’abbigliamento dedicato.

Ritorno a Scuola: il Back to School passa da Amazon

Chi frequenta l’università può sfruttare tutti i vantaggi esclusivi di Prime Student che non si limitano alla consegna rapida dei prodotti, ma include l’accesso alle piattaforme Prime Video, Amazon Music e molto altro ancora.

Inoltre, i nati nel 2003 possono sfruttare il Bonus Cultura per ottenere a costo zero prodotti come libri, CD e, ovviamente, materiale scolastico.

Ce n’è anche per gli insegnanti, che grazie alla Carta del Docente possono decidere di spendere il credito a loro assegnato sull’e-commerce. Tutti i dettagli nella sezione dedicata.

Chiudiamo con alcune delle offerte raccolte nella vetrina Ritorno a Scuola appena inaugurata su Amazon:

