Back to School: l'offerta sul notebook Acer Extensa 15

Siamo a Ferragosto e il Back to School si avvicina a passo spedito: se l’esigenza è quella di acquistare un nuovo notebook in vista del ritorno a scuola, l’offerta di Amazon che interessa oggi Acer Extensa 15 può essere un affare da cogliere al volo. Approfittando di uno sconto di 120 euro sul listino si mette sulla scrivania un portatile con ottime caratteristiche, adatto allo studio (e non solo).

Acer Extensa 15, un ottimo notebook con W11Pro

Partiamo dal sistema operativo: quello preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale per ricevere subito tutti gli aggiornamenti distribuiti da Microsoft. Tra le specifiche tecniche trovano posto invece un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, il processore Intel Core i5-1135G7 con chip grafico Intel Iris Xe, 8 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 16 GB), SSD PCIe NVMe da 256 GB per l’archiviazione, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti, una gamma completa di porte e autonomia elevata. Per altre informazioni o immagini consultare la descrizione completa.

Come si può intuire dalla scheda appena descritta, è adatto anche alla produttività quotidiana. Le sue dimensioni compatte e il suo telaio elegante lo rendono ideale per i viaggi e la mobilità. Oggi, il portatile Acer Extensa 15 è acquistabile al prezzo finale di 499 euro invece di 609 euro come da listino, dunque con uno sconto di 120 euro proposto da Amazon, che si occupa direttamente della vendita e della spedizione del prodotto.

Chi sceglie di effettuare subito l’ordine riceverà il notebook direttamente a domicilio con la consegna gratuita entro un paio di giorni al massimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.