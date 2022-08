Back to school pCloud: 2TB a vita al 75% di sconto

Mancano poche settimane al ritorno a scuola, dopo mesi di vacanze, viaggi e momenti che resteranno per sempre impressi nella memoria – non solo umana, ma anche quella del telefonino. Perché allora non conservarli anche digitalmente, in un luogo online dove poter consultare al sicuro da furti e malfunzionamenti tutte le nostre fotografie e video?

pCloud, uno tra i migliori servizi di cloud storage, ha attivato una promozione a tempo limitato proprio per celebrare questi momenti di vacanza insieme alla famiglia e agli amici: 2 TB di spazio cloud a vita per quattro utenti a soli 350 euro, ben il 75% di sconto. Per chi ha bisogno di più spazio c’è anche il piano da 10 TB. In entrambi i casi il pagamento è una tantum: ciò significa che, una volta acquistato, lo stato sarà tuo per sempre. Dimentica abbonamenti, costi extra o nascosti.

Cos’è e come funziona pCloud Family

pCloud Family è pensato per condividere con chi vuoi le funzionalità di archiviazione, fino a un massimo di quattro account a fronte di un unico pagamento (scontato). Tutti i membri, infatti, potranno beneficiare di uno spazio cloud privato, in cui archiviare fotografie, video, immagini, documenti, musica e qualsiasi tipologia di file. Ogni account, inoltre, ha accesso alle diverse funzionalità Premium del servizio, come la sincronizzazione.

L’obiettivo del team di pCloud è infatti quello di integrare il proprio prodotto con qualsiasi dispositivo, in modo tale che l’utente che ne fa uso possa accedere ai propri dati in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo decida di consultarli. Per questo motivo ogni fotografia caricata – ad esempio – da smartphone sarà immediatamente sincronizzata e visibile anche da tablet, PC o qualsiasi altro device collegato.

Inoltre, il servizio dispone di varie opzioni di condivisione file (sia tramite link che cartelle condivise), di un media player audio e video integrato, mentre la gestione dei file e totalmente sicura, immediata ed efficace. Inoltre, è possibile effettuare il backup dei propri dati da altre piattaforme come Dropbox, Facebook o Google Drive. La sicurezza non manca: pCloud utilizza protocollo TLS/SSL applicato quando le informazioni vengono trasferite dal dispositivo al server, oltre a crittografia 256-bit AES.

L’offerta è conveniente, considerando che l’investimento iniziale ripagherà con il tempo l’assenza di un sistema in abbonamento. A soli 350 euro potrai ottenere 2 TB di spazio cloud da condividere con famiglia, amici e chiunque tu voglia, per sempre e senza costi aggiuntivi. Per approfittare della promozione, a tempo limitato, visita la pagina ufficiale a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.