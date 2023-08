Back to School: Microsoft 365 è in sconto

Quando mancano ormai poche settimane al ritorno a scuola (mentre per qualcuno il rientro in ufficio è ancora più vicino o già avvenuto), a molti potrebbero tornare utili le offerte di Amazon sulla suite Microsoft 365. È possibile scegliere tra la formula Personal e quella Family: sono entrambe in sconto.

Microsoft 365 è in sconto per il Back to School

La licenza include l’accesso a tutti gli strumenti del pacchetto per un anno, su computer Windows o macOS così come attraverso i dispositivi Android, iOS e iPadOS. Gli applicativi sono: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote ed Editor, sempre aggiornati e con funzionalità premium come quelle legate all’intelligenza artificiale. Si aggiungono poi la sicurezza avanzata di Defender e Clipchamp per l’editing video con effetti e filtri avanzati. Altre informazioni sono riportate nella descrizione completa.

È presente anche 1 TB di spazio su OneDrive per il caricamento di file, documenti e contenuti sul cloud. Dunque, ecco i due piani di abbonamento proposti in sconto su Amazon.

Microsoft 365 Personal (una persona) a 55,02 euro invece di 69,00 euro;

Microsoft 365 Family (fino a sei persone) a 82,59 euro invece di 99,00 euro.

In entrambi i casi, il codice di attivazione è spedito via posta, con la consegna garantita in un solo giorno. Scegliendo di effettuare subito l’acquisto lo si riceverà già entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.