Back to School? Sì, con Mondly: 96% di sconto sul piano a vita

Mondly offre lezioni pratiche e coinvolgenti guidate da madrelingua. Questo approccio ti permette di immergerti in conversazioni reali fin dall’inizio, sviluppando competenze linguistiche autentiche. Affina la tua pronuncia con il chatbot di Mondly dotato di riconoscimento vocale. Ricevi feedback immediato per migliorare la tua dizione e la tua comprensione orale. È come avere un insegnante privato sempre a portata di mano.

Con oltre 2.500 lezioni e più di 300 specializzate in contenuti aziendali, Mondly offre una vasta gamma di materiali per soddisfare le tue esigenze di apprendimento. Lezioni quotidiane, quiz settimanali, sfide mensili e oltre cinquanta conversazioni con madrelingua ti terranno impegnato e motivato. Se hai bambini, Mondly offre anche un’app dedicata ai più piccoli, Mondly Kids, per farli iniziare ad apprendere una nuova lingua in modo divertente e interattivo. Inoltre, l’accesso alla Realtà Aumentata di Mondly aggiunge un tocco di innovazione al tuo apprendimento.

Con l’offerta “Back to School” di Mondly hai l’opportunità unica di accedere a uno sconto del 96%, che taglia il prezzo a soli 89,99 euro anziché 1999,99. Il prezzo è una tantum, il che significa che con un solo acquisto, avrai accesso illimitato a tutti i contenuti e gli aggiornamenti senza costi nascosti né abbonamenti.