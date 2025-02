Backdoor per accedere ai messaggi in Francia e Svezia?

Come previsto, quello che riguarda Apple nel Regno Unito non rimarrà un caso isolato. La Francia e la Svezia vogliono introdurre una legge per obbligare le aziende ad implementare una backdoor nei servizi di messaggistica che usano la crittografia end-to-end.

Signal lascerà la Svezia

La “scusa” è sempre la stessa, ovvero indebolire la sicurezza per facilitare la raccolta di prove durante le indagini di polizia. Il Senato francese ha già approvato un emendamento alla legge sul narcotraffico e ora dovrà essere discussa dall’Assemblea nazionale. Come ha evidenziato un’azienda tedesca che offre un servizio email cifrato, il parlamento francese potrebbe imporre la creazione di una backdoor a WhatsApp e Signal.

L’emendamento obbliga i fornitori dei servizi di consentire l’accesso alle conversazioni dei sospettati entro 72 ore dalla richiesta. In caso di mancato rispetto sono previste sanzioni fino a 1,5 milioni di euro per le persone fisiche e fino al 2% del fatturato mondiale annuale per le aziende.

Oltre che una chiara violazione del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati), la creazione di una backdoor rappresenta un rischio per la sicurezza di tutti gli utenti che usano i servizi di messaggistica. Verrebbe sicuramente sfruttata dai cybercriminali per varie attività illecite (installazione di malware, spionaggio, furto di dati e altre) e dai governi repressivi per avviare una sorveglianza di massa.

Una simile legge potrebbe essere approvata anche in Svezia. Il governo vuole obbligare WhatsApp, Signal e altre aziende che offrono servizi di messaggistica cifrati a creare una “backdoor tecnica“. Le forze armate svedesi sono invece contrarie, in quanto usano Signal per non essere intercettati. Meredith Whittaker, CEO di Signal, ha dichiarato che l’azienda lascerà la Svezia in caso di approvazione della legge.