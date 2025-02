Backdoor iCloud: scontro Stati Uniti-Regno Unito

La richiesta di creare una backdoor per accedere ai dati degli utenti su iCloud hanno dato origine ad uno scontro politico tra Stati Uniti e Regno Unito. La Direttrice dell’intelligence nazionale (Tulsi Gabbard) ha avviato un’indagine per verificare se il governo britannico ha violato un accordo bilaterale basato sul CLOUD Act.

Violazione della privacy e delle libertà civili

Secondo il Washington Post, Apple ha ricevuto l’ordine a gennaio sulla base di una legge del 2016 (Investigatory Powers Act). La creazione di una backdoor, attraverso la disattivazione della crittografia end-to-end, avrebbe riguardato tutti gli utenti nel mondo. L’azienda di Cupertino ha deciso invece di eliminare la funzionalità Advanced Data Protection di iCloud solo nel Regno Unito.

Prima della decisione, due politici statunitensi avevano chiesto (PDF) alla Direttrice dell’intelligence nazionale di rispondere ad alcune domande sulla questione entro il 3 marzo. Vogliono in particolare sapere se l’amministrazione Trump era a conoscenza dell’ordine britannico e se quest’ultimo potrebbe violare il CLOUD (Clarifying Lawful Overseas Use of Data) Act.

Sulla base della legge è stato sottoscritto un accordo bilaterale tra Stati Uniti e Regno Unito che prevede lo scambio di prove associate a terrorismo e altri crimini dopo l’autorizzazione di un giudice. Tulsi Gabbard ha risposto (PDF) ai due politici affermando che gli avvocati esamineranno la questione e forniranno un parere legale.

La Direttrice ha comunque sottolineato che il Regno Unito non può chiedere l’accesso ai dati dei cittadini statunitensi né quelli di persone che si trovano all’interno degli Stati Uniti. Analogamente, gli Stati Uniti non possono utilizzare il CLOUD Act per chiedere dati di qualsiasi persona che si trovi nel Regno Unito.

Ogni condivisione di informazioni tra governo e aziende private deve essere effettuata in modo da rispettare e proteggere la legge statunitense e i diritti costituzionali dei cittadini statunitensi. L’ordine del governo britannico potrebbe avere conseguenze politiche tra i due paesi.