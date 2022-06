Backup completo e sicuro: due programmi a partire da 10€

Effettuare un backup di tanto in tanto è fondamentale per mantenere sempre al sicuro i nostri dati e file più importanti e scongiurare il rischio di perderli in caso di errori o malfunzionamenti. Eppure la mancanza di tempo e il via vai della vita quotidiana spesso ci impediscono di svolgere questa operazione così semplice ma estremamente utile. Fortunatamente esistono software che possono farlo al posto nostro, anche automaticamente: parliamo di Genie Timeline Home 10 e Genie Backup Manager 9.0 Home Edition, due software di casa Genie 9 ora in promozione a partire da 10,48 euro.

Genie Timeline Home 10

Come possiamo leggere nella pagina ufficiale, l’obiettivo di questo software è semplificare la protezione continua di tutti i tuoi file, a prescindere da dove si trovino: che siano sul tuo computer o un’unità di rete. Genie Timeline funziona automaticamente. Ecco una panoramica delle sue funzionalità principali:

Protezione senza sforzo – Configura il tuo backup in tre semplici passaggi: Genie Timeline esegue una scansione ed esegue il backup dei dati che hai indicato.

– Configura il tuo backup in tre semplici passaggi: Genie Timeline esegue una scansione ed esegue il backup dei dati che hai indicato. Torna indietro nel tempo – No, non stiamo parlando di un film, ma della funzione “timeline” per recuperare file risalendo ad una specifica data.

– No, non stiamo parlando di un film, ma della funzione “timeline” per recuperare file risalendo ad una specifica data. Recupera file eliminati – È capitato a tutti di eliminare per sbaglio dati importanti. Recuperali con Genie Timeline.

– È capitato a tutti di eliminare per sbaglio dati importanti. Recuperali con Genie Timeline. Tieni traccia del tuo backup – Utilizza l’applicazione per avere sempre un feedback aggiornato dello stato del tuo backup, oppure ricevi notifiche via e-mail.

– Utilizza l’applicazione per avere sempre un feedback aggiornato dello stato del tuo backup, oppure ricevi notifiche via e-mail. Accedi ai file senza software – Puoi utilizzare la funzione backup senza compressione per visualizzarli da qualsiasi computer.

Genie Backup Manager 9 Home

Genie Backup Manager Home, invece, è l’ideale per tutti gli utenti che vogliono il pieno controllo dei propri backup. Ecco anche in questo caso una panoramica delle funzionalità.

Backup completo – Il software offre tre tipologie di backup: ripristino di emergenza, backup in locale e su dispositivo esterno.

– Il software offre tre tipologie di backup: ripristino di emergenza, backup in locale e su dispositivo esterno. Sicurezza – Proteggi il tuo backup grazie al sistema di crittografia 256-bit AES.

– Proteggi il tuo backup grazie al sistema di crittografia 256-bit AES. Tieni traccia del tuo backup – Ricevi notifiche via e-mail per restare sempre aggiornato sullo stato del tuo backup.

– Ricevi notifiche via e-mail per restare sempre aggiornato sullo stato del tuo backup. Recupera l’intero sistema in caso di problemi – Utilizza il ripristino di emergenza per proteggere il sistema da attacchi virus, crash e guasti.

– Utilizza il ripristino di emergenza per proteggere il sistema da attacchi virus, crash e guasti. Ripristino rapido – Utilizza questa funzione per ripristinare l’intero backup su qualsiasi PC: nessuna installazione richiesta. Altrimenti utilizza i backup senza compressione per visualizzarlo o accedervi direttamente da Esplora risorse.

– Utilizza questa funzione per ripristinare l’intero backup su qualsiasi PC: nessuna installazione richiesta. Altrimenti utilizza i backup senza compressione per visualizzarlo o accedervi direttamente da Esplora risorse. Pieno controllo – Potrai forzare il backup in qualsiasi momento e fermarlo quando vuoi, oppure pianificarlo.

Sia Genie Timeline Home 10 che Genie Backup Manager 9.0 Home Edition sono ottimi software per la gestione automatica dei propri dati e backup. Scegli il più adatto alle tue esigenze o – perché no – acquistali entrambi per il massimo della protezione approfittando della speciale promozione estiva: Genie Timeline Home è in offerta a 10,48 euro, mentre Genie Backup Manager a 11,98 euro. Entrambe le licenze sono lifetime, cioè a vita.

