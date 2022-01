Backup completo per il tuo PC ora al 50% di sconto

In un mondo in cui nuovi virus e malware nascono di giorno in giorno, le protezioni per il proprio computer non smettono mai di essere troppe. Ma una cosa non cambierà mai: il metodo migliore per sentirsi sempre al sicuro è quello di salvare dei backup quotidiani e aggiornati. In questo modo, qualunque sia la minaccia, sarà sempre possibile ripristinare il dispositivo e riportare tutti i file e i documenti più importanti. In questo ambito ci viene quindi in aiuto Genie Timeline Professional 10, disponibile con uno sconto del 50% per un periodo di tempo limitato utilizzando il codice GEN50. Ma andiamo nel dettaglio e scopriamo cosa offre realmente il suddetto software.

Cosa offre il backup di Genie Timeline Professional 10

Online esistono centinaia di software che promettono di eseguire backup completi, ma molto spesso non dispongono di quelle funzioni avanzate in grado di rendere il tutto più automatico e facilitato per l'utente. Fortunatamente Genie Timeline Professional 10 riesce a farlo in maniera molto rapida.

Già dalla prima configurazione si nota infatti la semplicità d'uso, in quanto, in soli tre step il backup sarà attivo e pronto a salvare tutti i dati nel momento più opportuno. Backup che, appunto, non lascerà indietro alcun tipo di file: documenti, foto, video, musica, modifiche ai file, versioni precedenti o aggiornate di dati, file salvati dai dispositivi mobile e molto altro. Inoltre, il backup potrà facilmente essere esportato sia su memorie connesse fisicamente al computer che su sistemi di archiviazione sul network.

Da tenere in considerazione è anche la funzionalità di alerting. Ogni volta che un backup verrà completato o interrotto, verrà inviata una mail all'utente, così che possa essere avvisato di eventuali errori direttamente sul proprio dispositivo mobile. Rimarrà poi la possibilità di attivare il processo automatico, il quale avverrà quotidianamente, in background e senza disturbare in alcun modo l'utente.

Il backup risulterà poi protetto da un criptaggio a livello militare e quindi inaccessibile da chiunque, se non dal proprietario stesso. Tutto questo, come già anticipato, sarà offerto al 50% di sconto ancora per pochissimo tempo e l'acquisto avverrà direttamente sul sito ufficiale di Genie9. Tutto quello che bisognerà fare sarà inserire il codice GEN50 durante il pagamento.