Backup di Wordpress con pCloud: hai 500GB di spazio a vita

pCloud è il servizio di storage online sicuro e completo che, tra le sue varie funzioni, ti permette di effettuare il backup completo del tuo sito web su piattaforma WordPress.

Sfruttarlo è molto semplice e adesso ti spiegheremo come fare: prima di procedere però sappi che puoi approfittare dell’offerta eccezionale che ti permette di avere 500GB di spazio cloud a vita a soli 199 euro invece di 570. E hai anche 500GB di traffico link condiviso.

pCloud: l’offertissima per il backup del tuo sito WordPress

Effettuare il backup del tuo sito web WordPress con pCloud è molto semplice. Tutto quello che devi fare è scaricare l’apposito plugin che ti permette di effettuare il salvataggio di tutti i dati contenuti nel tuo portale scegliendo il giorno e l’ora che vuoi cristallizzare nell’archivio.

In questo modo sei sicuro che, anche se dovesse succedere l’irreparabile, i contenuti del tuo sito web sono tenuti in sicurezza nel cloud di pCloud. Configurare il plugin è facilissimo:

1. Scaricalo dal sito ufficiale

2. Installalo sul tuo sito web WordPress

3. Accedi o crea un nuovo account in pCloud

4. Dalla pagina apposita che si aprirà scegli il giorno e l’ora in cui vuoi effettuare il backup

5. In via opzionale puoi anche scegliere se impostare dei backup giornalieri o a cadenza ancora più lunga

6. Fai clic su “Backup” e nel giro di poco tempo tutti i dati del tuo sito web saranno messi al sicuro

Si tratta di un metodo facile e veloce anche perché ti permette poi di ripristinare tutto facilmente e rapidamente con pochi clic.

pCloud è la soluzione di archiviazione perfetta per il backup dei file del tuo sito o blog su WordPress e anche per il backup del database. Puoi averlo adesso con sconti eccezionali, che partono da 199 euro per il piano da 500GB ma, se preferisci, puoi avere anche di più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.