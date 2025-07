Backup sicuro e senza abbonamento con pCloud: sconti fino a 700€

Archiviare, sincronizzare e proteggere i propri file non è mai stato così semplice e conveniente. Grazie alla nuova offerta esclusiva pCloud, uno dei servizi di cloud storage più affidabili al mondo, hai la possibilità di ottenere spazio cloud a vita, senza costi mensili, con sconti fino a 700 euro. Ecco come puoi accedere alla promozione.

I piani pCloud disponibili

Da oltre dieci anni, più di 20 milioni di utenti si affidano a pCloud per conservare e gestire i propri dati digitali. L’azienda offre ora un’occasione irripetibile: piani cloud con pagamento una tantum, e quindi tuoi per sempre, con sconti fino al 37%.

Ecco i dettagli dell’offerta:

Ultra 10 TB a vita: 1190€ invece di 1890€

a vita: 1190€ invece di 1890€ Premium Plus 2 TB a vita: 399€ invece di 599€

a vita: 399€ invece di 599€ Premium 500 GB a vita: 199€ invece di 299€

Ogni piano include una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni e pagamento sicuro con crittografia SSL a 256-bit.

Perché scegliere pCloud?

pCloud garantisce la massima sicurezza per i tuoi file, grazie alle rigide leggi sulla privacy svizzere, alla crittografia AES a 256-bit e alla protezione TLS/SSL, con server localizzati in data center sicuri e certificati.

Caricare file su pCloud è semplice e senza limiti: puoi trasferire qualsiasi tipo di documento, di qualunque dimensione, senza restrizioni sulla velocità. È anche possibile condividere file con link protetti da password e collaborare in cartelle condivise.

La sincronizzazione dei file è immediata e continua: puoi fare il backup automatico della galleria del telefono e dei file desktop, lavorare su documenti senza occupare spazio locale e accedere ai tuoi dati anche offline. Infine, pCloud consente anche il backup da servizi di terze parti.

Un cloud è sempre utile

pCloud è utile in diverse occasioni. Ad esempio, un fotografo o videomaker può caricare e archiviare file di grandi dimensioni ovunque e in qualsiasi momento. Un professionista o un’azienda può collaborare con i suoi team anche da remoto. Uno studente o un creativo ha la possibilità di tenere sempre al sicuro i propri progetti, accedervi da ogni dispositivo e condividerli con facilità. Una famiglia può conservare per sempre foto e video dei momenti importanti.

L’offerta pCloud è la scelta ideale per chi desidera una soluzione cloud definitiva, sicura e senza abbonamenti mensili. È senza dubbi un investimento da considerare per mantenere sempre al sicuro i tuoi dati e accedervi in qualsiasi momento: approfitta della promo online per avere uno spazio cloud senza alcun abbonamento e che sia tuo per sempre, con sconti fino al 37%.