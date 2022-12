Backup tramite cloud: perché è così importante per la sicurezza?

Effettuare un backup tramite cloud è un’operazione sempre più diffusa online, ma è una scelta davvero così saggia?

Lato sicurezza, questa pratica è ideale per evitare i temutissimi ransomware, tanto da essere proposto in bundle con prodotti come Norton 360 Premium.

Questi attacchi infatti, mirano proprio a crittografare i file sul computer rendendoli inutilizzabili, a meno del pagamento di un riscatto.

Di fatto, avendo una copia di tali dati in cloud, per i criminali informatici è impossibile agire anche in questo ambito: chi pagherebbe un riscatto per dei documenti/file che può riscaricare in locale quante volte vuole?

Sebbene questa pratica sia apprezzata però, non tutti sanno che è utile anche in caso di guasto hardware locale. Recuperare i file presenti su un hard disk danneggiato è talvolta possibile, ma ciò richiede un intervento specializzato, neanche a dirlo molto costoso.

Con una copia in remoto è dunque possibile limitare i danni a quelli fisici e, acquistando un nuovo hardware, ricaricare sullo stesso il backup.

Backup tramite cloud? Non solo sicurezza: un modo per evitare anche guasti hardware

Abbiamo citato Norton 360 Premium non a caso: stiamo parlando di una suite di sicurezza digitale che abbina i classici antivirus a un servizi di backup cloud per PC tra i più interessanti in circolazione.

Ciò però non è tutto quello che propone il pacchetto. Si parla, tra le tante funzioni, di una VPN integrata, così come di un gestore di password. A livello di privacy poi, meritano una citazione il sistema Parental Control e uno per proteggere la webcam da potenziali intromissioni esterne.

Sempre per i più piccoli, va considerata anche l’utility che va a limitare l’accesso alla rete oltre certi orari o per fruire di contenuti non legati prettamente allo studio.

E i costi? Grazie allo sconto del 60% è possibile ottenere tutti i vantaggi legati a Norton 360 Premium spendendo solo 29,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.