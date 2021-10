Backup, trasferimento file e tante altre funzioni con Coolmuster Android Assistant

Coolmuster Android Assistant è un software che offre una soluzione unica per gestire i propri dispositivi Android in maniera semplice ed efficace. Il programma è disponibile in licenza annuale con rinnovo automatico al prezzo di 31,62 euro e in licenza lifetime (pagamento una tantum) a 46,23 euro. Compatibile con sistemi operativi Windows (XP e successivi) e macOS (10.9 e successivi) Coolmuster Android Assistant comprende una serie di utili funzioni, fra cui backup, trasferimento file e manager contatti.

Osserviamo nel dettaglio le funzionalità comprese nel prezzo. La più importante è il backup: semplice e veloce, basta un click per salvare sul proprio computer immagini, video, musica, contatti, SMS; registri di chiamata, applicazioni e molto altro dal proprio dispositivo Android. Ovviamente è possibile anche il contrario e trasferire il proprio backup da computer al telefono. Un'opzione utile nel caso di cambio dispositivo. Per fare ciò basterà un cavo USB oppure collegarsi alla rete Wi-Fi (in questo caso sarà necessario installare l'applicazione dedicata).

Anche le applicazioni sono al sicuro con Coolmuster Android Assistant. Con un solo click è possibile trasferire e fare un backup di tutte le proprie applicazioni preferite sul PC. Inoltre, il software funziona anche come trasferimento file (musica, immagini o video) dal proprio dispositivo al computer e come gestore per cancellare, spostare e copiare i dati in sicurezza. Coolmuster Android Assistant è compatibile con tutti i dispositivi con sistema operativo Android – quindi smartphone e tablet – ed è in grado di supportare più di un dispositivo contemporaneamente. Il software è disponibile con licenza annuale e rinnovo automatico a 31,62 euro, oppure con licenza lifetime a 46,23 euro. È disponibile anche una versione prova gratuita dalla durata di 30 giorni.