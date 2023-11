BackUpTrans: soluzione di backup e ripristino per Android e iPhone

Backuptrans si presenta come una soluzione completa e versatile per la gestione dei dati tra dispositivi Android e iPhone, offrendo un’ampia gamma di funzionalità per il backup, il ripristino e il trasferimento di dati tra diversi dispositivi e piattaforme.

Backuptrans offre una suite completa di strumenti per il backup e il ripristino professionale, che comprende il trasferimento di SMS, MMS, foto, video, audio, contatti, registri delle chiamate, WhatsApp, Viber e Kik. Questo aspetto lo rende particolarmente utile per la gestione dei dati su computer. Inoltre, il servizio facilita la migrazione di dati da Android a iPhone e viceversa, offrendo soluzioni specifiche per il trasferimento di messaggi WhatsApp, SMS/MMS, dati vari e Viber tra i due sistemi operativi​.

Il servizio offre la possibilità di trasferire messaggi di WhatsApp tra dispositivi Android e iPhone, permettendo agli utenti di effettuare backup e ripristinare le chat di WhatsApp e gli allegati sul computer.

Un’altra delle caratteristiche distintive di Backuptrans è la sua capacità di recuperare dati persi da backup di iTunes, inclusi messaggi, eventi del calendario, contatti, foto, video, note, log delle chiamate e dati delle app per dispositivi iOS, supportando anche le versioni più recenti come iOS 10 e iPhone 7/7 Plus​​.

Per gli utenti che possiedono sia dispositivi Android che iPhone, Backuptrans offre un pacchetto gestionale all-in-one, denominato Android iPhone SMS/MMS Transfer +, che permette di copiare e condividere SMS e MMS tra Android e iPhone direttamente sul computer, senza la necessità di root o jailbreak​​.

Infine, Backuptrans ha recentemente introdotto il trasferimento di messaggi di Facebook e il backup, il ripristino e il trasferimento dei messaggi della chat Line per iPhone, ampliando ulteriormente le sue funzionalità e la sua utilità in un mondo sempre più connesso e multidevice​​.

