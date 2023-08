Comune di Bacoli: bucata la pagina Facebook

Poco più di 25.000 abitanti, nella città metropolitana di Napoli, il comune di Bacoli oggi è al centro dell’attenzione non per le ragioni che avrebbero auspicato i suoi amministratori: la pagina ufficiale su Facebook (il link è presente anche sul portale istituzionale) è stata bucata. Il risultato è quello visibile nello screenshot qui sotto.

Violazione per la pagina FB del comune di Bacoli

La violazione è avvenuta con tutta probabilità in mattinata, dopodiché gli autori hanno iniziato a condividere fotografie e video con protagoniste avvenenti ragazze asiatiche, accompagnati da descrizioni poco coerenti (ma che in pochi noteranno) con riferimenti a Netflix e a celebrità come Miley Cyrus, Jennifer Lopez e Shakira.

L’ultimo post legittimo risale al 30 luglio con riferimento alla Festa Patronale di Sant’Anna celebrata nella cittadina campana. Il giorno prima un altro per celebrare la Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna. Oggi ne sono seguiti alcuni dalla natura ben diversa e che, con tutta probabilità, non sono stati caricati da qualcuno dell’amministrazione comunale.

… articolo in aggiornamento