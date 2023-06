Bagarinaggio online: indagine di AGCOM e GdF

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e la Guardia di Finanza hanno condotto un’operazione che ha portato all’individuazione di 26 rivenditori seriali. L’azione è parte delle attività di contrasto al bagarinaggio online, noto anche come secondary ticketing, svolte da AGCOM da molti anni. Una delle aziende più note del settore è Viagogo che, in più occasioni, ha ricevuto sanzioni milionarie.

Falsi profili e profitti illegali

L’indagine è stata avviata da AGCOM a settembre 2022, in seguito alle notizie relative alla vendita dei biglietti per i concerti italiani dei Coldplay. I biglietti erano finiti sulle piattaforma di secondary ticketing e rivenduti a prezzi fino a 10 volte superiori. Grazie alla collaborazione della Guardia di Finanza sono stati individuati 26 soggetti che hanno aggirato il vincolo dei quattro biglietti a persona.

Ciò è stato possibile attraverso la creazione di circa 150 account su TicketOne, Ticketmaster e Vivaticket. Oltre il 50% di essi erano intestati a persone inesistenti, straniere o decedute. In alcuni casi sono stati utilizzati nomi e codici fiscali di persone ignare di aver subito il furto dei dati. In questo modo sono stati acquistati e rivenduti oltre 700 biglietti per i concerti dei Coldplay e di Blanco.

Ulteriori indagini hanno permesso di scoprire la portata del fenomeno. I 26 soggetti hanno acquistato oltre 15.000 biglietti, ottenendo profitti illegali per oltre 2,5 milioni di euro. I rivenditori seriali hanno acquistato biglietti per tutti i principali concerti del 2022 e 2023 (Maneskin, Vasco Rossi, Andrea Bocelli, Blink 182, Bruce Springsteen, Elton John, Coldplay, Madonna, Vasco Rossi, Peter Gabriel e Red Hot Chili Peppers).

I 26 soggetti riceveranno una multa fino a 150.000 euro e verranno segnalati all’Agenzia delle Entrate per evasione fiscale. Giacomo Lasorella, presidente AGCOM, ha dichiarato: