Baidu ERNIE Bot: nuova versione supera ChatGPT

ERNIE Bot, svelato a metà marzo, rappresenta la risposta di Baidu a ChatGPT. Il gigante cinese ha annunciato la versione 2.1.0 basata sul nuovo modello ERNIE 3.5 che offre notevoli miglioramenti prestazionali rispetto al precedente 3.0, superando anche GPT-3.5 e GPT-4 in alcune capacità.

ERNIE 3.5 migliore di GPT-3.5

ERNIE Bot, attualmente in beta test, è stato aggiornato alla versione 2.0 il 23 maggio. La versione 2.1.0 rilasciata il 21 giugno è basata sul modello ERNIE 3.5. Baidu ha implementato una tecnica, denominata Knowledge Snippet Enhancement, che analizza le domande degli utenti e identifica gli snippet. Successivamente fornisce la risposta sfruttando knowledge graph e motore di ricerca.

Altri miglioramenti del modello riguardano il ragionamento logico, i calcoli matematici e la generazione di codice. ERNIE 3.5 supporta anche i plugin, come Baidu Search, che consente di generare risposte precise in tempo reale. Il plugin ChatFile permette invece di ottenere riassunto di testo lunghi e Q&A. In futuro è previsto il supporto per i plugin di terze parti.

Secondo Baidu, ERNIE 3.5 supera GPT-3.5 nella capacità di comprensione generale e GPT-4 nella capacità in lingua cinese. ERNIE Bot viene considerato il principale concorrente cinese di ChatGPT, ma Baidu ha anche rivali locali, tra cui Alibaba e Tencent. Il chatbot verrà integrato in prodotti hardware, servizi e applicazioni.

Prima del debutto pubblico è necessaria l’approvazione da parte delle autorità cinesi. Il traguardo raggiunto da Baidu è comunque importante, visto che le sanzioni imposte dagli Stati Uniti vietano l’uso dei migliori chip per l’addestramento dei modelli IA.