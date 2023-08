Baidu lancia ERNIE Bot sfidando ChatGPT

Baidu, il gigante cinese della tecnologia, ha annunciato la disponibilità completa in Cina di ERNIE Bot, un chatbot basato sull’intelligenza artificiale che può conversare in modo naturale e intelligente con gli utenti. ERNIE Bot è considerato la risposta cinese a ChatGPT, il chatbot basato su GPT-4 sviluppato da OpenAI.

La Cina risponde a ChatGPT con ERNIE Bot

ERNIE Bot è stato presentato al Baidu World 2023, l’evento annuale di Baidu dedicato alle innovazioni tecnologiche. Durante l’evento, ERNIE Bot ha dimostrato le sue capacità conversazionali in diverse situazioni, come la consulenza medica, il supporto al cliente, il coaching personale e il divertimento. Inizialmente la sua disponibilità era in forma limitata, ora ERNIE Bot è ufficialmente disponibile ed è la prima applicazione basata sull’intelligente a essere completamente disponibile in Cina, al contrario delle altre parti del mondo.

Ernie Bot si basa su un modello linguistico di grandi dimensioni, che è stato sviluppato da Baidu Research e che ha superato i record mondiali in diversi benchmark di comprensione del linguaggio naturale. L’avversario di ChatGPT è in grado di generare testi coerenti e pertinenti in base al contesto e alle intenzioni degli utenti, utilizzando diverse tecniche di generazione del linguaggio naturale, come la codifica-decodifica.

Baidu ha dichiarato di voler rendere ERNIE Bot disponibile per vari settori e scenari, come l’istruzione, l’intrattenimento, la finanza, il turismo ma garantendo la qualità e la privacy dei dati generati dall’AI. Ma non è l’unica novità, oltre a Ernie Bot, Baidu lancerà una serie di suite di app native per l’intelligenza artificiale, per permettere agli utenti di sperimentare e conoscere le qualità dell’intelligenza artificiale.

ERNIE Bot e ChatGPT sono due esempi di come l’intelligenza artificiale possa creare chatbot sempre più avanzati e umani, in grado di comunicare con gli utenti in modo naturale e intelligente. Tuttavia, questi chatbot richiedono anche una maggiore attenzione e regolamentazione per garantire un uso etico e responsabile dell’intelligenza artificiale. Nello specifico le app basate sull’intelligenza artificiale cinesi, devono aderire a precise linee guida, tra cui astenersi dal minacciare la sicurezza nazionale e dal promuovere il terrorismo, la violenza ma anche limitare informazioni false o dannose.