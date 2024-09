Ban di X in Brasile: Starlink non rispetterà l'ordine

Continua lo scontro tra le aziende di Elon Musk e il giudice Alexandre de Moraes della Corte Suprema. Starlink ha comunicato all’autorità di controllo delle telecomunicazioni (Anatel) che non rispetterà l’ordine di bloccare l’accesso a X, come hanno già fatto gli ISP (Internet Service Provider) brasiliani. Intanto il ban è stato ratificato dagli altri giudici della Corte Suprema.

Ban per X e conti congelati per Starlink

La vicenda dura da almeno cinque mesi. Il giudice aveva ordinato di chiudere alcuni account, gestiti da sostenitori dell’ex Presidente Jair Bolsonaro, che diffondevano false notizie sulle elezioni e pubblicavano contenuti di incitamento all’odio. Elon Musk ha dichiarato che si tratta di censura, quindi gli account sono rimasti attivi. Il giudice ha quindi inflitto una serie di multe e minacciato di arrestare il rappresentante legale di X in Brasile (per questo motivo sono stati chiusi gli uffici nel paese).

Il giudice ha emesso un altro ordine per congelare i conti bancari di Starlink e chiedere agli ISP di bloccare l’accesso al social network, come effettivamente avvenuto nel fine settimana. La Corte Suprema ha ratificato oggi il ban di X e la sanzione giornaliera di 50.000 reais (circa 8.000 euro) per l’uso di una VPN. Il ban verrà rimosso quando l’azienda californiana chiuderà gli account, pagherà le multe (oltre 3 milioni di dollari) e indicherà il nome del rappresentante legale.

Starlink ha comunicato ad Anatel che non intende bloccare l’accesso a X (il ricorso per sbloccare i conti bancari è stato respinto). Il servizio satellitare ha circa 250.000 abbonati in Brasile. I cittadini potrebbero quindi usare Starlink, invece di rischiare multe per l’uso delle VPN.

Anatel potrebbe ora revocare la licenza, ma Starlink continuerà ugualmente a fornire il servizio. L’autorità potrebbe quindi sequestrare le 23 stazioni di terra usate per migliorare la qualità della connessione. Lo scontro continuerà sicuramente nelle prossime settimane. Intanto Elon Musk ha iniziato a pubblicare su un account dedicato i documenti ricevuti dal giudice Alexandre de Moraes.