Banca Aidexa: tasso di rendimento fino al 5%

Banca Aidexa offre delle soluzioni di conto deposito senza costi di apertura, gestione e chiusura, con un tasso annuo lordo che arriva fino al 5%.

X Risparmio Libero

X Risparmio Libero è un conto deposito che non prevede vincoli e permette di avere i soldi sempre a disposizione. Con questa formula di deposito il rendimento viene calcolato in base alla giacenza, con un tasso del 3,5 % annuo lordo. Gli interessi verranno liquidati ogni tre mesi direttamente sul conto deposito, ed è possibile prelevare e versare somme in qualsiasi momento, rispettando i limiti di giacenza minima e massima.

Conto Deposito X

Conto Deposito X è la soluzione di conto deposito vincolato. È possibile scegliere la durata più in linea con le proprie esigenze, partendo da un minimo di 3 a un massimo di 36 mesi. Più tempo durerà il vincolo, maggiore sarà il tasso di rendimento che si otterrà. Il rendimento maturato verrà accreditato direttamente sul conto alla fine del vincolo. È possibile di recuperare le somme depositate con una comunicazione dall’area riservata a partire da 32 giorni dalla scadenza del vincolo

Banca Aidexa

Attraverso le somme depositate, Banca Aidexa finanzia i progetti delle piccole e medie imprese italiane, in questo modo i depositi potranno contribuire allo sviluppo del Paese.

I fondi depositati sono completamente tutelati dal Fondo Interbancario Tutela Depositi (FITD). Questo garantisce che i risparmi siano al sicuro.

X Risparmio Libero e Conto Deposito X Risparmio si possono attivare attraverso una procedura online e senza l’obbligo di aprire anche un conto corrente. Per effettuare la richiesta sono necessari: codice fiscale, documento di riconoscimento, il codice IBAN del conto corrente che si utilizzerà per inviare le somme e un dispositivo munito di videocamera come un computer, un tablet o uno smartphone per completare la verifica dell’identità.

