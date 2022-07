Con Banca Illimity conti deposito al 2,75% e non solo

In tempi di crisi come quelli odierni, trovare degli investimenti che offrano adeguate certezze non è semplice.

Tra le modalità più apprezzate dai consumatori vi è senza ombra di dubbio vi sono i conti deposito. Tale investimento infatti, oltre ad offrire delle garanzie può rendere percentuali alquanto interessanti, a patto di individuare l’istituto giusto.

In questo contesto, una delle soluzioni più apprezzate è senza ombra di dubbio Banca Illimity che, con i suoi conti deposito con interesse al 2,75%, rappresenta una delle migliori soluzioni possibili.

Queste condizioni favorevoli sono valide per chi apre un conto presso la piattaforma fino al 29 settembre con una durata che va dai 24 ai 60 mesi. Limitare Illimity ai conti deposito però, è decisamente riduttivo: come vedremo infatti, questo servizio offre anche tante altre opzioni interessanti.

Illimity offre anche un conto corrente personale evoluto e un’app per gestire le tue finanze

Va sottolineato come i conti deposito Illimity non richiedono nessuna spesa iniziale o periodica. Non solo: questi possono essere gestiti liberamente sia tramite la piattaforma di home banking, sia attraverso app, direttamente da smartphone.

Il conto corrente personale proposto da Illimity è un altro servizio a dir poco valido. Questo si presenta con zero spese, con la possibilità di effettuare:

ricariche telefoniche

bollettini postali

MAV/RAV

F24

comodamente usando uno smartphone Android o un iPhone. Il tutto con il supporto di una carta di debito internazionale gratuita.

Il software per mobile merita poi qualche parole a parte. Questo permette di collegare Illimity ad eventuali conti di altre banche, mentre il sistema di sicurezza offre adeguate garanzie a livello informatico: non vengono infatti memorizzati in nessun modo i dati degli altri istituti.

Tenendo presente anche che Illimity aderisce al al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, affidare denaro a questa banca vuol dire poter dormire sonni tranquilli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.