Banca Mediolanum presenta SelfyConto: zero spese e interessi al 5% per 6 mesi

SelfyConto è il conto corrente online offerto da Mediolanum che si distingue per la sua combinazione di facilità d’uso, convenienza e un’ampia gamma di servizi, rendendolo un’opzione attraente per una varietà di clienti.

Questo conto è a canone zero per tutti i nuovi clienti per i primi 12 mesi e per i giovani fino al compimento dei 30 anni. Inoltre, per chi apre il conto entro il 31 marzo 2024 con accredito dello stipendio, SelfyConto offre un tasso d’interesse annuo lordo del 5% sulle somme vincolate a 6 mesi.

Zero canone per 12 mesi e per gli under 30

Con SelfyConto il canone di tenuta conto è zero fino a 30 anni di età e per tutti i nuovi clienti per i primi 12 mesi. Al termine del periodo promozionale il canone diventa di 3,75€/mese, azzerabile.

Sono inclusi Bonifici SEPA online in euro, addebito diretto delle utenze ei prelievi in contante dagli ATM in area euro. Inoltre, sono a costo zero anche versamenti, prelievi e assegni presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati Intesa Sanpaolo.

Il conto si può gestire completamente tramite canali digitali. L’App Mediolanum consente un facile accesso a tutti i servizi bancari e include funzionalità come mobile payment, trading online e controllo delle spese.

Carte di pagamento

SelfyConto include gratuitamente anche una carta di debito realizzata in PVC 100% riciclato, riflettendo un’attenzione alla sostenibilità. Sono inoltre disponibili diverse opzioni di carte, tra cui carte di debito, credito e prepagate. Queste carte supportano tecnologia contactless e sono compatibili con sistemi di pagamento come Apple Pay e Google Pay.

Servizi aggiuntivi

SelfyConto non si limita solo ai servizi bancari tradizionali. Offre anche una serie di servizi aggiuntivi come Selfy PayTime per la rateizzazione delle spese, SelfyCare LifeProject per l’assicurazione sulla vita, e persino SelfyCare Pet per la tutela degli animali domestici.

L’apertura di SelfyConto è completamente gratuita e può essere effettuata online in modo rapido e semplice anche con SPID. Per conoscere l’offerta completa di SelfyConto clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.