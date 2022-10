Banca Sella: nasce il "voice banking" su Google Home

Con l’app di Banca Sella avrai tutte le funzionalità del conto corrente sempre a tua disposizione e potrai visualizzare saldo e movimenti anche dei conti che hai presso altre banche. Inoltre, avrai accesso a tutte le soluzioni bancarie, dagli investimenti alla protezione, per monitorare, gestire e pianificare tutte le tue esigenze finanziarie.

Con l’app Sella puoi effettuare bonifici anche istantanei, pagare bollettini con una foto e ricaricare in pochi secondi il tuo telefono o la tua carta prepagata. Inoltre, collegando la tua carta a Google Pay™ o Apple Pay™, potrai pagare direttamente con il tuo smartphone in tantissimi negozi o acquistare online in modo ancora più comodo e veloce.

App Sella è anche compatibile con Google Home, l’assistente di Google per la casa. Collegando l’app al tuo dispositivo potrai accedere ai tuoi conti e alle tue carte dal divano di casa utilizzando semplicemente la voce.

Con un semplice comando vocale potrai richiedere gli ultimi 5 movimenti del conto corrente, la disponibilità residua della carta prepagata, gli ultimi 5 movimenti della carta di debito, credito o prepagata, effettuare la ricarica carta prepagata e o la ricarica al cellulare.

La configurazione è semplice: sarà sufficiente collegare app Sella al dispositivo Google Home, l’assistente di Google per la casa o all’app Assistente Google sul tuo smartphone.

Come configurare Voice banking Sella su Google Home

Scarica l’app Google Home sul tuo smartphone o tablet iOS/Android e associa il dispositivo Google Home seguendo la procedura guidata. Se non è già integrata sul tuo dispositivo, scarica l’app Assistente Google e installa la Action di Banca Sella selezionandola tramite l’icona presente in alto a destra. Verifica nelle Impostazioni dell’app Assistente Google che i contenuti personali siano abilitati per il tuo dispositivo Google Home. Accedi ad app Sella, nelle impostazioni seleziona “Gestisci Voice Banking” e scegli il tuo conto e la tua carta che desideri utilizzare con il servizio di voice banking. Puoi anche selezionare come azioni dispositive preferite la “ricarica cellulare” e la “ricarica carta prepagata” da utilizzare con l’assistente vocale. Attiva il tuo Google Home e inizia a dialogare con il comando “Parla con Sella”. La prima volta ti verrà richiesto di effettuare l’autenticazione ad app Sella: segui la procedura che comparirà in automatico sul tuo smartphone/tablet. Ora puoi interagire utilizzando la tua voce!

In alternativa puoi attivare il servizio di voice banking direttamente dal tuo smartphone Android. Scarica o accedi all’app “Assistente Google”, inizia a dialogare con il comando “Parla con Sella” e segui le indicazioni per la configurazione guidata.

