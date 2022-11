Banda ultralarga: Open Fiber svela i dati sui lavori

Molti utenti attendono l’arrivo della vera fibra ottica (FTTH a 1 Gbps), ma i primi cantieri del piano Italia 1 Giga sono stati avviati solo all’inizio di ottobre. Alcuni “fortunati” possono invece accedere alla banda ultralarga nelle aree bianche. Open Fiber ha pubblicato i dati relativi allo stato dei lavori al 31 ottobre 2022. Infratel ha invece presentato un tool online che permette di conoscere i dati di tutti gli interventi in corso.

Fibra ottica nelle aree bianche

Il piano BUL (Banda Ultra Larga) prevedeva tre gare per la copertura delle aree bianche, tutte aggiudicate a Open Fiber. Dovranno essere costruiti oltre 88.000 Km di rete in 6.232 Comuni per un totale di circa 6,4 unità immobiliari. L’accesso alla rete viene venduto a diversi operatori, tra cui Aruba, Iliad e Wind Tre, che a loro volta offrono il servizio agli utenti finali.

La società guidata da Mario Rossetti scrive che le tempistiche sono in linea con quelle condivise a giugno 2022 con Infratel e il Ministero dello Sviluppo Economico. In realtà, leggendo l’ultimo report sullo stato di avanzamento dei lavori pubblicato da Infratel, Open Fiber ha ricevuto penali per oltre 45 milioni di euro, a causa dei ritardi nella progettazione e nel collaudo.

Questi sono i dati pubblicati da Open Fiber, aggiornati al 31 ottobre 2022:

Realizzati oltre 53.000 Km di rete (60% del totale)

Lavori completati in 3.770 Comuni per un totale di 3,47 milioni di unità immobiliari

Servizio vendibile in 2,64 milioni di unità immobiliari

Altri dati interessanti sono stati divulgati da Infratel tramite il tool Data Room. È sufficiente inserire Regione, Provincia e Comune per ottenere una relazione aggiornata in tempo reale sugli interventi relativi ai piani BUL (Aree Bianche), Scuole Connesse, WiFi Italia, Voucher, Sanità Connessa, Italia a 1 Giga, Italia 5G e Isole Minori.

