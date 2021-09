Bando Brevetti+ 2021: fondi, scopi e tutti i dettagli

Sta per prendere il via il Bando Brevetti+ 2021. Il via ufficiale è previsto alle ore 12 di domani, martedì 28 settembre: si tratta di un bando dedicato al mondo delle piccole e medie imprese, nel tentativo di supportare la registrazione delle proprietà intellettuali e trasformarle così in asset di valore sui quali investire.

Bando Brevetti+ 2021

Il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione 23 milioni di euro allo scopo, finalizzati all'acquisto di servizi specialistici per:

industrializzazione e ingegnerizzazione ;

; organizzazione e sviluppo ;

; trasferimento tecnologico.

“È prevista la concessione di un'agevolazione in conto capitale, nel rispetto della regola del de minimis“, spiega il MISE, “del valore massimo di 140 mila euro“. Nelle date del 12 e del 19 ottobre apriranno invece i termini di due bandi omologhi: Disegni+ e Marchi+.

Tutti i dettagli sul bando Brevetti+ 2021 sono disponibili sull'apposito sito.