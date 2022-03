Bando scuole e sanità connesse: proroga 11 aprile

Infratel ha comunicato che le offerte per i bandi Scuole connesse e Sanità connessa possono essere presentate entro le ore 13:00 dell’11 aprile. Si tratta delle seconda proroga dopo quella di inizio marzo. Non è chiaro il motivo di questa decisione. Probabilmente il governo vuole concedere più tempo ai potenziali partecipanti.

Scadenza prorogata all’11 aprile

I piani Scuole connesse e Sanità connesse sono due dei cinque interventi previsti dalla “Strategia Italiana per la Banda Ultralarga – Verso la Gigabit Society” e finanziati con i fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). In dettaglio, il piano Scuole connesse prevede il completamento dell’intervento pubblico già avviato nel 2020 per portare una connessione FTTH con velocità simmetriche di almeno 1 Gbps a 9.915 scuole. Il piano Sanità connessa prevede invece connessioni FTTH con velocità simmetriche fino a 10 Gbps per ospedali, strutture di ricovero e centri di riabilitazione (circa 12.300 in totale).

La scadenza originaria per entrambi i bandi, pubblicati a fine gennaio, erano le ore 13:00 del 15 marzo. Successivamente il termine di presentazione delle offerte è stato spostato alle 13:00 del 30 marzo. Ora la scadenza è stata posticipata alle 13:00 dell’11 aprile.

Ovviamente è necessario rispettare una precisa roadmap in modo che gli interventi siano completati entro il 30 giugno 2026. Stessa scadenza per i piani Italia 1 Giga, Italia 5G e Isole Minori. Il bando per quest’ultimo era stato pubblicato a novembre 2021, ma non erano state presentate offerte. Forse la nuova proroga per i piani Scuole connesse e Sanità connessa è stata concessa per evitare un simile risultato negativo.