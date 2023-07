Barbie e Oppenheimer a casa? Preparati col mini proiettore a 59€

Ok, forse non è ancora giunto il momento, ma appena Barbie e Oppenheimer saranno disponibili per lo streaming o in home video, li potrai guardare in grande formato con questo mini proiettore portatile in sconto oggi su Amazon al prezzo finale di soli 59,99 euro. Il modello è YOTON Y3, promosso da oltre 1.600 recensioni positive con un voto medio di 4,4/5 stelle. Per approfittare dell’offerta non devi far altro che attivando il coupon dedicato.

Approfitta del coupon Amazon sul proiettore portatile

Ideale non solo per film e serie TV, ma anche per gli show, le partite e il gaming, integra la connettività Wi-Fi e Bluetooth così da riprodurre tutti i contenuti anche da smartphone, tablet o computer, senza cavi. Le immagini possono raggiungere una diagonale fino a 120 pollici su parete o telo. In alternativa ci si può anche affidare alle porte HDMI, USB, AV e jack audio. Ulteriori informazioni sono riportate nella descrizione completa.

Il telecomando è incluso. La promozione in corso permette di acquistare il mini proiettore portatile YOTON Y3 al prezzo di soli 59,99 euro, approfittando del coupon sconto da attivare su Amazon.

Avvisiamo infine che, effettuando subito l’ordine, si riceverà il prodotto direttamente a casa già entro domani. La consegna è gestita dalla logistica dell’e-commerce con spedizione gratuita a domicilio.

