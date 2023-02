Come vedere Barcellona-Cadice in streaming

Barcellona-Cadice per una domenica sera in compagnia de LaLiga. Va in scena sul terreno del Camp Nou una sfida che secondo i pronostici è già decisa, ma occhio all’incognita rappresentata dagli strascichi dell’impegno infrasettimanale in Europa League per la capolista. Nell’altra metà del campo c’è una squadra affamata di punti.

Guarda la partita Barcellona-Cadice in streaming

I tifosi di blaugrana e gialloblu, così come tutti gli appassionati del grande calcio spagnolo, possono seguire il match e guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca affidata alla Squad della piattaforma.

I padroni di casa dominano la classifica del campionato, al primo posto con 56 punti raccolti in 21 incontri. Situazione ben diversa per gli ospiti, in sedicesima posizione con 22 punti e costretti a guardarsi alle spalle per scongiurare il rischio di scivolare nella zona retrocessione.

Per quanto riguarda le scelte degli allenatori Xavi e Sergio González, queste le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen, Koundé, Araujo, Christensen, Balde, Pedri, De Jong, Kessie, Raphinha, Lewandowski, Gavi;

Cadice (4-4-2): Ledesma, Carcelen, Hernandez, Fali, Espino, Bongonda, Escalante, Alcaraz, Ocampo, Guardiola, Roger.

Con l’attivazione di un abbonamento a DAZN si spalancano le porte per un mondo di sport in streaming. Oltre al grande calcio de LaLiga ci sono le partite di Serie A, Serie B, Serie C, Europa League, FA Cup e Carabao Cup. Inoltre, nel catalodo sono inclusi tennis, basket, pallavolo, ciclismo, wrestling, boxe, MMA, rugy e motori. Ognuno scelga la formula più adatta a sé tra quanto proposto dai piani START, STANDARD e PLUS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.